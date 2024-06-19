Kavurucu sıcaklarda telefon bataryalarına dikkat! Uzman isim uyardı

19 Haziran 2024 16:58 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:58

Özellikle şarj sırasında telefon kullanımının tehlikelerine dikkat çeken Samet Sınıkçı, bu dönemde dikkat edilmesi gereken önemli hususları paylaştı.

Sınıkçı, en sık karşılaşılan şikayetlerin batarya ve ekran değişimi olduğunu belirtti. Sınıkçı, genelde kullanıcıların batarya değişimi için sıklıkla geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Genellikle ekran değişimi oluyor. Ekranlar, ekran değişiminden sonra yüz tanıma problemleri oluyor. Onların onarımını yapıyoruz. Aynı şekilde batarya ve ekran arızaları sıklıkla oluyor. Genelde sık karşılaştığımız problemler bunlar."

"ORİJİNAL ŞARJ ALETİ KULLANIMI ŞART"

Sınıkçı, cihazların sağlıklı çalışması için orijinal şarj aleti kullanılmasının önemine değinerek, "Şarj aleti orijinal olduğu sürece kolay kolay problem olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Sınıkçı, "Kullanılan yan sanayi şarj aletleri yeterli akımın veyahut da akım korunmasını ve yeterli amper sağlayamadığı sürece cihaz ısınmaya sebep verir. Aynı zamanda bataryanın da bozulması olur" diye belirtti. Kalitesiz şarj aletlerinin cihazlara zarar verdiğini vurgulayan Sınıkçı, eğer orijinal şarj aleti kullanılmıyorsa, kalite onayı almış olanları tercih etmek gerektiğini vurguladı.

Sınıkçı, sıcak havalarda cihazların doğal olarak daha fazla ısındığını belirtti ve şarj sırasında telefon kullanımının risklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Cihazın normal kullanımında herhangi bir ısınma yüksek bir derecede ısınma söz konusu değil. Ama cihaz kullanılırken aynı zamanda da şarja takılırsa işin rengi değişiyor. Çünkü şu andaki bütün telefonlar bir amperden yüksek bir akım gerilimi olduğu için cihazı ister istemez ısındırıyor ve aynı zamanda cihaz aktif olarak kullanılırsa örneğin video izleme, müzik dinleme veyahut da sosyal medyada gezme tarzında işlemlerde cihazın işlemcisini daha fazla çalışıp aşırı derecede ısınmasına sebep veriyor."

PATLAMA RİSKİ NASIL ÖNLENİR?

Bataryaların patlama riskinin genellikle batarya değişiminden kaynaklandığını belirten Sınıkçı, yetkisiz kişilerce yapılan değişimlerin ve orijinal olmayan bataryaların büyük risk taşıdığını ifade etti.

Sınıkçı, "Genelde bataryanın patlamasının sebebi batarya değişiminden kaynaklanıyor. Yetkisiz kişilerce bataryalar değiştiriliyor ve orijinal olmayan bataryalar orijinalmiş gibi satılıyor. Müşteri genelde batarya değişiminde orijinal bataryaların pahalı olduğunu bildiği için ucuza kaçıyor ve ucuz bataryalarda kalite olmuyor" diye belirtti.

Sınıkçı, sıcak havalarda telefon kullanımına ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

"Cihazlar aktif haldeyken bile minimum otuz dereceyi görüyorlar zaten. Kullanılırken sıcak havalarda mümkün olduğu kadar güneş ışığına maruz kalmaması lazım. Aynı zamanda cihazın orijinal şarj aletini kullanması lazım. Eğer orijinal şarj aleti kullanılmıyorsa onaylı yan sanayi kaliteli şarj aletleri kullanılabilir ve cihazın akım ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalı. En önemlisi, mümkünse cihaz şarj olurken kullanılmaması daha iyi. Şarj süresince telefonu masaya bırakıp şarj olduktan sonra kullanmak daha sağlıklı."