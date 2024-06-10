Kavurucu sıcaklarda telefonunuza dikkat edin! Uzmanından 'şarj' tavsiyesi

10 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:26

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen telefonlar, yaz sıcaklarında kullanıcılarını zor durumda bırakabiliyor. Yüksek sıcaklıklar, cihazların bataryalarını olumsuz etkileyerek patlama ve yangın riskini artırabildiği gibi ısınma sorununu da beraberinde getirebiliyor.

Bu tür olayların önüne geçebilmek için telefonların uzun süre şarjda bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken cep telefonu tamircisi Murat Koç, sıcak aylarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazda da ısınma problemi yaşandığını vurguladı.

"SAHTE BATARYALARI ÖNERMİYORUZ"

Erzincan'da telefon tamirciliği yapan Koç, telefonlarda sahte bataryaların kullanılmasını önermediklerini ifade etti.

"Yaz döneminde telefonlarda en çok sıcaklıklardan kaynaklı şarj entegreleri bozuluyor. Bu da aynı şekilde bataryayla bağlantılı bir durum. Sahte bataryalarda aslında çok fazla patlama meydana gelmiyor. Ama çabuk şişebiliyorlar, telefon ömrünü kısaltabiliyorlar ve cihaz verimini düşürebiliyorlar. Dolayısıyla sahte bataryalar pek önerilmiyor. Piyasada bazı kaliteli markalar var, daha çok onlar tercih edilebiliyor" dedi.

Koç, esnaf telefon tamircilerinde her modelin orijinal bataryasının bulunamayabileceğini belirterek, "Bazı modellerin bataryaları sadece teknik servisinde bulunuyor. Ondan dolayı piyasadaki çeşitli kaliteli markalar kullanılıyor. Bu markaları öneriyoruz, onları kullanıyoruz ama A kalite batarya diye de zaten belirtiyoruz. Kaliteli de olsa yan sanayi olduğunu açıkça söylüyoruz" dedi.

Batarya dolduktan sonra şarj cihazının fişten çekilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, şu bilgileri paylaştı:

"Bizim gibi esnaflarda vatandaşlar telefonlarını batarya değişimi için verdikleri zaman 1 saat sonra geri alabiliyor. Servislerde her zaman her modelin parçaları bulunamadığı için 1 hafta, 10 gün ya da yasal süreçte 1 ay şeklinde bir zaman verebiliyor. Teknik servisler de bazı işlemler geciktiğinden ve biz daha kolay erişilebilir olduğumuzdan insanlar yine daha çok bizi tercih ediyor. Vatandaşlar yaz döneminde telefonlarını özellikle fazla şarjda tutmamaya dikkat etmeliler. Çünkü şarj esnasında telefon ısınır. O yüzden batarya dolduğu zaman fiş çekilmeli. Böylelikle hem telefonun hem de pilin ömrü daha uzun olur. Ayrıca hiçbir cihaz güneşe maruz kalmamalı."