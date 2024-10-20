Kedilerin en dar alanlardan geçmesinin sırrı çözüldü! Bilim insanları ispatladı

20 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:36

Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kedilerin en dar alanlardan bile geçerken gösterdikleri esnekliğin arkasında yatan sebebi açıkladı. Bu yetenekleri nedeniyle hayvanseverler, "kediler sıvı gibi hareket ediyor" benzetmesi yapıyor. Görünüşe göre kediler gerçekten de sıvı.

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Kedilerin dar alanlardan geçerken "adeta sıvı gibi" hareket etme yetenekleri, insanların dikkatini çekiyor ve bu şaşırtıcı esnekliklerinin nasıl mümkün olabildiği merak konusu oluyor. Hatta daracık diyebileceğimiz alanlara dahi rahatça sığabilmeleri, internet ortamında sık sık paylaşılan görüntülerle ilgi odağı haline gelirken, bu becerilerinin ardındaki biyolojik sebep şimdiye kadar tam olarak anlaşılmamıştı.

KEDİLER​, VÜCUT FARKINDALIĞINA GÜVENİYOR

Macaristan​'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, kedilerin bu yeteneklerinin arkasında "vücut farkındalıklarının" kilit bir rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmada, kedilerin kendi vücut şekilleri ve boyutları hakkında sahip oldukları farkındalık ile en dar alanlara bile rahatça sığdıkları belirtildi.

Birçok hayvanın, boyutları ve şekilleri hakkındaki bilgilere dayanarak boşluklardan geçebilirlikleri hakkında karar verdikleri biliniyor. Peter Pongracz, kedilerin alanlara sığabilmesinde bu öz farkındalığın oynadığı rolün daha önce test edilmediğini söyledi.

Kediler dikkate değer bir bilişsel yetenek yelpazesine sahip. Örneğin yiyecek bulmak için insan sinyallerini takip edebiliyor, ipuçlarına yanıt verebiliyor ve yönlendirilen konuşmaya göre hareket edebiliyorlar. Dr. Pongracz, iScience dergisinde yayınlanan yeni çalışmasında, 30 kedinin aynı yükseklikte ya da aynı genişlikte olan ve giderek azalan açıklıklara nasıl sığdığını değerlendirdi.

KEDİLER NEDEN BİR ALANIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK GEÇER?

Yakın zamanda köpeklerde bu davranışı test etmek için kullanılan düzeneğe benzer bir düzenek kullanan Pongracz, "Köpekler rahatsız edici derecede küçük bir açıklığı kullanmaya çalışmadan önce yavaşlar ve tereddüt ederken, kedilerde en dar açıklıklardan bile geçmeye çalışmadan önce davranışlarında bu değişikliği tespit etmedik" dedi.

Çalışmada, kedilerin bir alanın üzerinden atlayarak geçmesi, açıklığı kullanmayı reddetmeleri olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, kediler dar açıklıkların en kısasından geçmeden önce yavaşladı. Bu alanlarda gezinirken temkinli bir strateji izleyerek kendi anatomik özelliklerini değerlendiriyorlardı. Ayrıca dar açıklıkları aşmak için deneme-yanılma yöntemini de tercih ettiler.

En küçük, rahatsız edici derecede alçak açıklıklar söz konusu olduğunda ise kedilerin, bu açıklıklardan geçerken "vücut boyutu temsil etme kapasitesine" güvendikleri belirtildi. Açıklıklar omuz yüksekliklerinden daha kısa hale geldikçe kedilerin bu açıklıklara yaklaşırken tereddüt ettikleri gözlemlendi.

Dr. Pongracz, "Bu, kediler için bir açıklığın dikey ve yatay boyutlarının farklı önem taşıdığını gösteriyor. Kediler neredeyse sıvı gibi. Kısa açıklıkları aşarken vücut boyutlarına ilişkin farkındalıklarına seçici olarak güveniyorlar" diye konuştu.