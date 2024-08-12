KEMANKEŞ 2 başarıya doymuyor: Akıllı füzemizin bir testi daha tamamlandı
Mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Yaklaşık 1 saat havada kalma özelliği bulunan ve yapay zeka desteğiyle çalışan mini füzenin testini gerçekleştirdiği anları Selçuk Bayraktar paylaştı.
Türk Savunma Sanayii'nin temel yapı taşlarından Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, geçtiğimiz aylarda "Gök Vatan" ile buluşarak test sürecine başlamıştı.
Uzun süredir test süreçleri başarılı bir şekilde devam eden KEMANKEŞ 2, son olarak Sistem Tanımlama Testi'ni de atlattı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, akıllı füzenin testinin gerçekleştiği görüntüleri resmi X hesabında paylaştı.
KEMANKEŞ 2, EFES-2024 TATBİKATI KAPSAMINDA SERGİLENMİŞTİ
KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, mayıs ayında yapılan EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde ilk kez görücüye çıkmıştı.
Füze, yaklaşık 1 saat havada kalabilecek. Ayrıca sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.
GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞABİLİYOR
KEMANKEŞ 2'nin "Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Sistemi", füzeye hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında tam isabetle imha yeteneği kazandırıyor. Ayrıca gece ve gündüz şartlarında görev yapabiliyor ve barındırdığı Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.
KEMANKEŞ MİNİ AKILLI SEYİR FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri
- 0.7 Mach (720 km/h) Maksimum Dalış Sürati
- Jet Motoru
- 0.3 Mach (360km/h) Seyir Sürati
- 18.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 1 Saat Havada Kalış Süresi
- EO Kamera
- 1.73 Metre Uzunluk
- 0.4 Metre Yükseklik
- 1.25 Metre Kanat Açıklığı
- 30 Kilogram Azami Ağırlık
- 6 Kilogram Faydalı Yük
- 200 km+ Operasyon Menzili
Kamera Sistemi
- 2 Eksenli Stabilizasyon
- 2.8 Kilometreye Kadar Lazer Mesafe Ölçer
- 59.13°-1.10°(h) Görüş Açısı
- 36x Optik Zoom