KEMANKEŞ 2 başarıya doymuyor: Akıllı füzemizin bir testi daha tamamlandı

12 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:51

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Türk Savunma Sanayii'nin temel yapı taşlarından Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, geçtiğimiz aylarda "Gök Vatan" ile buluşarak test sürecine başlamıştı.

Uzun süredir test süreçleri başarılı bir şekilde devam eden KEMANKEŞ 2, son olarak Sistem Tanımlama Testi'ni de atlattı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, akıllı füzenin testinin gerçekleştiği görüntüleri resmi X hesabında paylaştı.

KEMANKEŞ 2, EFES-2024 TATBİKATI KAPSAMINDA SERGİLENMİŞTİ

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, mayıs ayında yapılan EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde ilk kez görücüye çıkmıştı.

Füze, yaklaşık 1 saat havada kalabilecek. Ayrıca sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞABİLİYOR

KEMANKEŞ 2'nin "Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Sistemi", füzeye hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında tam isabetle imha yeteneği kazandırıyor. Ayrıca gece ve gündüz şartlarında görev yapabiliyor ve barındırdığı Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

KEMANKEŞ MİNİ AKILLI SEYİR FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

0.7 Mach (720 km/h) Maksimum Dalış Sürati

Jet Motoru

0.3 Mach (360km/h) Seyir Sürati

18.000 Feet Operasyonel İrtifa

1 Saat Havada Kalış Süresi

EO Kamera

1.73 Metre Uzunluk

0.4 Metre Yükseklik

1.25 Metre Kanat Açıklığı

30 Kilogram Azami Ağırlık

6 Kilogram Faydalı Yük

200 km+ Operasyon Menzili

Kamera Sistemi