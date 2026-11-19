Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken canlı yayın platformu Kick, oyunseverlere ücretsiz oyun kazanma fırsatı sunan özel bir kampanya başlattı. Sunset Reward Case adı verilen etkinlik kapsamında kullanıcılar, Kick üzerinden toplam 180 dakika canlı yayın izleyerek ödül kutusunun kilidini açabiliyor. Kutuyu açan kullanıcılar, GTA 6 Ultimate Edition dijital oyun kodu kazanmak için çekilişe katılıyor. Kampanyanın duyurulmasının ardından "Kick GTA 6 drop nasıl alınır?", "Ücretsiz GTA 6 nasıl kazanılır?" ve "Kick GTA 6 kampanyası Türkiye'de geçerli mi?" soruları gündeme geldi.

KICK GTA 6 DROP NASIL ALINIR?

Kick GTA 6 drop kampanyasına katılmak isteyen kullanıcıların platformda hesap açarak canlı yayın izlemesi gerekiyor. Kampanya kapsamında belirli bir yayıncıyı takip etme veya ücretli abonelik satın alma şartı bulunmuyor.

Kick GTA 6 drop almak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

Kick'in resmi internet sitesi olan kick.com adresine girin veya mobil uygulamasını açın. Kick hesabınıza giriş yapın. Platformda aktif olan herhangi bir canlı yayını açın. Toplam 180 dakika, yani 3 saat boyunca canlı yayın izleyin. İzleme süresi tamamlandığında profil avatarınızın yanındaki ödül kutusu simgesinin aktif olmasını bekleyin. Sunset Reward Case kutusuna tıklayarak ödülünüzü açın.

Ödül kutusunu açan kullanıcılar, 10 bin adet GTA 6 oyun kodunun dağıtılacağı çekilişe dahil ediliyor.

KICK GTA 6 KAMPANYASI ÜCRETSİZ Mİ?

Kick GTA 6 kampanyasına katılmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Kullanıcıların canlı yayın izleyerek ödül kutusunun kilidini açması yeterli oluyor. Kampanyaya katılmak için ücretli abonelik, bağış veya bahis şartı bulunmuyor.

Ancak 3 saatlik izleme süresini tamamlamak, GTA 6 oyun kodunu kesin olarak kazanmak anlamına gelmiyor. Açılan ödül kutularından platforma özel rozetler ve ifadeler çıkabileceği gibi GTA 6 oyun kodu da kazanılabiliyor.

KICK GTA 6 DROP İLE OYUN KAZANMAK GARANTİ Mİ?

Kick GTA 6 drop kampanyasında oyun kazanmak garanti değil. 180 dakika canlı yayın izlemek yalnızca Sunset Reward Case ödül kutusunun kilidini açmaya yarıyor. Kutuyu açan kullanıcılar, GTA 6 oyun kodu kazanma şansı elde ediyor.

Kampanya kapsamında açılan her geçerli ödül kutusunun eşit kazanma şansına sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla 3 saatlik izleme süresini tamamlayan kullanıcılar çekilişe katılıyor ancak oyun kodunun kendilerine çıkacağı kesinleşmiyor.

KICK GTA 6 DROP TÜRKİYE ŞARTLARI

Kick tarafından düzenlenen GTA 6 kampanyası Türkiye'deki kullanıcıları da kapsıyor. Türkiye'den Kick hesabıyla giriş yapan kullanıcılar, canlı yayın izleyerek kampanyaya katılabiliyor.

Kampanyanın ödül havuzunda toplam 10 bin adet GTA VI Ultimate Edition dijital oyun kodu bulunuyor. Kodlar PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında kullanılabiliyor.

KICK GTA 6 6 DROP NE ZAMANA KADAR?

Kick GTA 6 kampanyası 12 Kasım 2026 tarihinde başladı. Kampanya kapsamında kazanılan GTA 6 oyun kodlarının 19 Kasım 2026 tarihinden önce dağıtılmayacağı duyuruldu.

Uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kazanan kullanıcıların oyun kodlarının Kick hesaplarındaki Drops ve Ödüller bölümüne tanımlanması bekleniyor. Kullanıcıların ödül durumlarını platform üzerinden takip etmeleri gerekiyor.