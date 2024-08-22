Kiralık telefon fiyatları: iPhone 15, Galaxy S22 Ultra ve dahası! Telefon kiralama ücretleri belli oldu

22 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:45

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak bulunuyor. Ancak yüksek vergiler ve dolar/TL kurundaki yüksek seyir gibi durumlar nedeniyle bu cihazlara sahip olmanın maliyeti oldukça yüksek olabiliyor.

Bu noktada tüketicilere sunulan alışveriş kredisi gibi seçenekler, telefonun fiyatını tek seferde ödemek yerine 6 ay veya 12 ay gibi isteğe bağlı olarak sunulan vade seçenekleriyle ödeme imkanı sunarak satın alma sürecini biraz daha kolaylaştırsa da şimdi de yeni bir yöntem popüler olmaya başladı: telefonu kiralamak.

TELEFON KİRALAMA NASIL YAPILIR?

Telefon kiralama nasıl yapılır sorusu, bu hizmeti ilk kez düşünenler için oldukça önemli. MediaMarkt, tüketicilere halihazırda bulunan kredi kartlarıyla 6-12 aylık ödeme seçenekleriyle iPhone, Samsung ve diğer markaların modellerini kiralama imkanı sunuyor.

Kiralama süreleri arasında 12, 18 veya 24 ay gibi seçenekler tercih edilebilirken, aynı zamanda kiralanan telefonun ise kullanıcıya sıfır ve üretici garantili olarak verildiğini belirtiliyor.

MediaMarkt'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kiralama süresi sonunda ürünlerini sözleşmeye uygun teslim eden müşteriler Teslimat Bonusuna hak kazanıyor. Bu sayede sözleşme başında taahhüt edilen tutar kadar teslimat bonusunu nakit olarak alabiliyor veya yenilenmiş cihaz alımında indirim kuponu olarak kullanabiliyor.

YENİLENMİŞ CİHAZ NEDİR?

Yenilenmiş cihaz, tüm fonksiyonları test edilmiş ve tamamen çalışır durumda olan, yenileme merkezi tarafından sertifikalandırılmış ve 12 ay garanti süresi tanımlanmış ürünlerdir. Kiralama süresi sonunda, teslimat bonusundan nakit olarak faydalanmak istemeyen müşteriler, kiralamış oldukları cihaz ile aynı marka ve modeldeki yenilenmiş ürünü, sözleşme başında taahhüt edilen tutarda alabilmek indirim kuponundan faydalanabiliyor.

Smart Kirala'nın internet sitesinden alınan bilgilere göre, kiralık iPhone ve Samsung telefon fiyatları şöyle:

KİRALIK IPHONE FİYATLARI

iPhone 14 128 GB: 6 ay x 11.562,83 - 12 ay x 6.640,83

iPhone 15 128 GB: 6 ay x 13.500,50 - 12 ay x 7.753,67

iPhone 13 128 GB: 6 ay x 9.774,17 - 12 ay x 5.613,50

iPhone 12 128 GB: 6 ay x 6.718,33 - 12 ay x 3.858,50

iPhone 11 128 GB: 6 ay x 5.575,67 - 12 ay x 3.202,17

KİRALIK SAMSUNG FİYATLARI

Galaxy A55: 6 ay x 5.190,83 - 12 ay x 2.981,25

Galaxy A35: 6 ay x 4.197,17 - 12 ay x 2.410,50

Galaxy S22 Ultra: 6 ay x 5.066,17 - 12 ay x 2.909,58

Galaxy S23 Ultra: 6 ay x 14.325,00 - 12 ay x 8.227,17

Galaxy S21 FE: 6 ay x 3.699,67 - 12 ay x 2.124,83

Galaxy Z Flip 6: 6 ay x 15.370,83 - 12 ay x 8.827,83