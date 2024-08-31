Kızıldeniz'in derinliklerinde ürpertici keşif! Yaklaştıkları zaman anında ölüyorlar

31 Ağustos 2024 19:05 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:05

Dünya üzerinde çeşitli bölgelerde, okyanuslarda araştırma yapan bilim insanları keşiflerine bir yenisini daha ekledi.

KIZILDENİZ'DE KEŞİF

Başlatılan çalışmalarda okyanusun henüz yüzde 5’i araştırıldı. Okyanusun en karanlık ve derin kısımlarında keşif beklentisi oluşmuştu. Bu kez Kızıldeniz’in derinliklerinde hayvanları öldüren çukurların bulunduğu bildirildi. Daha önce de bulunan çukurlara yenisi eklendi.

Bu derin denizde, fangtooth, gulper yılan balığı, goblin köpek balığı, vampir kalamar ve fener balığı gibi pek çok korkutucu balık bulunuyor.

HAYVANLAR YAKLAŞTIĞI ZAMAN ÖLÜYOR

Ortadoğu'da, Afrika ile Asya arasında yer alan Kızıldeniz'in dibinde bilim insanları tarafından araştırmalar yürütülüyordu. Bir araştırma ekibi dalgıçlar ve sondalar göndererek incelemelerde bulundu, ortaya çıkardıkları şey aslında 'ölüm havuzları'ydı.

Hint Okyanusu'nun bir parçası olan deniz girişinin derinliklerinde keşfedilen bu çukurlar deniz yatağının ötesine uzanan, hiç oksijen barındırmayan ve aşırı tuzlu olan çukurlar. Bu sebeple çoğu canlı burada yaşayamıyor.

Miami Üniversitesi Deniz Jeolojisi Bölümü Başkanı Profesör Sam Purkis, tuzlu su havuzlarına düşen balıkların 'anında sersemlediğini veya öldüğünü', yırtıcı hayvanların ise 'şanssız balıklarla beslenmek için' deliklerin yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

UZAY ARAŞTIRMALARINA KATKI SAĞLAYACAK

Sam Purkis, "Bu topluluğu incelemek, gezegenimizde yaşamın ilk ortaya çıktığı koşullara dair bir bakış açısı sağlıyor ve güneş sistemimizde ve ötesinde diğer 'su dünyalarında' yaşam arayışına rehberlik edebilir." dedi. Yani bu havuzların ortaya çıkarılması uzay araştırmalarına katkı sağlayacak.