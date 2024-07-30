Kızılelma göklere hazırlanıyor: Bayraktar KIZILELMA PT-3’ten ilk uçuş öncesi kritik aşama!

30 Temmuz 2024 23:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 23:10

Paris Olimpiyatları'na tepki yağmaya devam ediyor: Bu kez de 'Son Akşam Yemeği' gündem oldu!

Paris Olimpiyatları'na tepki yağmaya devam ediyor: Bu kez de 'Son Akşam Yemeği' gündem oldu!

BAYKAR’ın yerli ve milli imkanlarla üretip geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk motor testini başarıyla gerçekleştirdikten sonra, ‘ilk taksi testini’ de başarıyla sonuçlandırdı.

Sorunsuz tamamlanan taksi testlerinin ardından uçuş testlerine geçecek olan BAYKAR KIZILELMA, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir çığır açmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Kızılelma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücüne önemli katkı sağlayacak ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerini daha da güçlendirecek.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN SEMBOLÜ: KIZILELMA

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en önemli projelerinden biri olan Kızılelma, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına ulaşma yolunda atılmış önemli bir adım.

SERİ ÜRETİME DOĞRU

Milli teknoloji hamlesinin en önemli projelerinden olan KIZILELMA’nın seri üretimine, bu yıl içerisinde geçilmesi planlanıyor.