Kızılelma göklere hazırlanıyor: Bayraktar KIZILELMA PT-3’ten ilk uçuş öncesi kritik aşama!
Türk savunma sanayisinin yükselen yıldızı BAYKAR, önemli bir başarıya daha imza attı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-3 ilk motor testinin ardından başarıyla tamamlanan ilk taksi testiyle göklere yükselmeye bir adım daha yaklaştı.
BAYKAR’ın yerli ve milli imkanlarla üretip geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk motor testini başarıyla gerçekleştirdikten sonra, ‘ilk taksi testini’ de başarıyla sonuçlandırdı.
Sorunsuz tamamlanan taksi testlerinin ardından uçuş testlerine geçecek olan BAYKAR KIZILELMA, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir çığır açmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Kızılelma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücüne önemli katkı sağlayacak ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerini daha da güçlendirecek.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN SEMBOLÜ: KIZILELMA
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en önemli projelerinden biri olan Kızılelma, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına ulaşma yolunda atılmış önemli bir adım.
SERİ ÜRETİME DOĞRU
Milli teknoloji hamlesinin en önemli projelerinden olan KIZILELMA’nın seri üretimine, bu yıl içerisinde geçilmesi planlanıyor.