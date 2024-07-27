Klasik PC kasası tasarımlarından sıkılanlar için Tesla Cybertruck görünümlü kasa üretildi

27 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:45

Hong Kong merkezli Xyber isimli bir teknoloji şirketi, Tesla Cybertruck hayranlarının hoşuna gideceği düşünülen yeni bir ürünü tanıttı: Xyber XPC Mini PC.

Xyber, klasik küp veya prizma tasarımlarını bir kenara bırakarak, Tesla'nın ikonik Cybertruck kamyonetinin minyatür bir replikası içine yerleştirilen XPC Mini PC'yi duyurdu.

XYBER XPC, CYBERTRUCK GÖRÜNÜMLÜ BİLGİSAYAR KASASI YAPTI

Taki Udon'un YouTube'da paylaştığı ve üreticinin Indiegogo sayfasında yer alan videoya göre Xyber XPC, sadece Cybertruck görünümünde değil, aynı zamanda çalışan kapılar, dönen tekerlekler ve bilgisayar açıldığında yanan ışıklarla gerçek bir replika olarak tasarlanmış.

PC, ön şokları içine yerleştirilmiş güç düğmesi sayesinde kamyonetin ön kısmına basarak açılıyor. Arka kapağın altında gizlenmiş bir DC jakı, USB 3.1 Type-A portu, HDMI 2.1 portu, iki USB 3.1 Type-C portu ve bir ses jakı bulunuyor. Altta da ikinci bir USB-A portu mevcut.

1 TB M.2 2280 SSD'ye sahip olan cihazda, AMD Ryzen 7 8845HS işlemci ve 32 GB DDR5 5600 RAM bulunuyor. Ayrıca 64 GB RAM ve 4 TB depolama kapasitesi seçenekleri de sunulacak. Bağlantı tarafındaysa Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojileri kullanılmış.

Xyber, Cybertruck temalı XPC Mini PC'nin fiyatını henüz açıklamadı. Cihazın hangi ülkelerde ve ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.