Kolay kazanç dönemi bitiyor: Yapay zeka için alarm çaldı

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İstanbul
Yapay zeka hisselerinde uzun süredir devam eden yükselişin ardından piyasalarda dengeler değişiyor. İngiliz bankacılık devi Barclays, teknoloji hisselerinden yüksek getiri elde etmenin artık eskisi kadar kolay olmayabileceği uyarısında bulundu. Bankanın değerlendirmesine göre, faizlerin yükseleceğine ilişkin beklentiler özellikle piyasa değeri yüksek teknoloji şirketleri üzerinde baskı yaratıyor. Yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü ilgi sürse de yatırımcıların şirket seçiminde daha dikkatli davranması gerekiyor.
Teknoloji sektöründeki satış baskısının arkasında yalnızca faiz beklentileri yok. Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji fiyatları da piyasaların yönünü etkiliyor. Barclays, Brent petrolün varil başına 100 doların üzerinde seyretmesinin enflasyon ve faiz endişelerini artırdığına işaret etti.
Bu gelişmelerden en fazla etkilenen alanlardan biri ise yarı iletken sektörü oldu. Bankanın paylaştığı verilere göre PHLX Semiconductor ETF, ekim ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.
Banka, yapay zeka hisselerindeki yükselişin tamamen sona erdiğini söylemiyor. Ancak bundan sonraki süreçte her teknoloji şirketinin aynı ölçüde kazanç sağlamasının beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Barclays stratejistleri, yatırımcıların güçlü bilançoya, düzenli ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına sahip, aynı zamanda makul değerlemelerle işlem gören büyük teknoloji şirketlerine öncelik vermesini öneriyor.
Barclays'e göre yapay zeka yatırımları artık daha olgun bir aşamaya geçiyor. Bu da yatırımcıların yalnızca büyüme beklentilerine odaklanmasının yeterli olmayacağı anlamına geliyor. Özellikle şirketlerin artan finansman ihtiyaçları, sektördeki rekabet, düzenleyici riskler ve gelecekte elde etmeyi hedefledikleri gelirler yatırım kararlarında daha belirleyici hale geliyor.
Banka stratejistleri, teknoloji hisselerinde önümüzdeki döneme ilişkin şu uyarıda bulundu: "Yapay zeka temasından kaynaklanan en güçlü getiriler geride kalmış olabilir. Bu nedenle yatırımcıların çok daha seçici davranması gerekiyor."