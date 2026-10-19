Kolay kazanç dönemi bitiyor: Yapay zeka için alarm çaldı

YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM: ŞİRKETLERİN KAZANCI SORGULANACAK

Barclays'e göre yapay zeka yatırımları artık daha olgun bir aşamaya geçiyor. Bu da yatırımcıların yalnızca büyüme beklentilerine odaklanmasının yeterli olmayacağı anlamına geliyor. Özellikle şirketlerin artan finansman ihtiyaçları, sektördeki rekabet, düzenleyici riskler ve gelecekte elde etmeyi hedefledikleri gelirler yatırım kararlarında daha belirleyici hale geliyor.

Banka stratejistleri, teknoloji hisselerinde önümüzdeki döneme ilişkin şu uyarıda bulundu: "Yapay zeka temasından kaynaklanan en güçlü getiriler geride kalmış olabilir. Bu nedenle yatırımcıların çok daha seçici davranması gerekiyor."