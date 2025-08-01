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 | İrem Şenel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil enerji hamlesi! İşte dev projenin detayları

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 70 megavat gücündeki dev GES projesiyle Konya’nın elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını belirtti. Proje tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ’nin elektriğinin yüzde 100 yeşil enerjiyle üretileceğini ifade etti. İşte dev projenin detaylarına ilişkin çarpıcı açıklamalar...

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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil enerji hamlesi! İşte dev projenin detayları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:23

ve KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tüketilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi hedefiyle planlanan 70 megawattlık GES Projesi ihalesi dün gerçekleştirildi. Konuyla ilgili konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay; ' ilkeleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil enerji yönetimi konusundaki 70 megavatlık GES Projesinin hayata geçirilmesi için önemli bir adım attık' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil enerji hamlesi! İşte dev projenin detayları

TAMAMI YEŞİL ENERJİDEN KARŞILANACAK

Ulusal ve uluslararası yapımcı firmalardan yoğun ilgi gören projemizin yapım işleri tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ'nin toplam elektrik tüketiminin tamamı yeşil enerjiden karşılanmış olacak. Ayrıca küresel ile mücadele kapsamında projenin hayata geçmesi ile birlikte önemli ölçüde emisyon azaltımı da sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil enerji hamlesi! İşte dev projenin detayları

DÜNYA BANKASI DESTEKLİ PROJE


Başkan Altay, projedeki destekleri sebebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İLBANK Genel Müdürü Recep Türk'e teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün elektrik enerjinin tamamını karşılayacak dev GES yatırımının amortisman süresi de dikkate alınarak finansmanı uluslararası uygun koşullu yeşil fonlardan karşılanmak üzere çalışmalar yürütülerek, İller Bankası koordinatörlüğünde Dünya Bankası fonu temin edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil enerji hamlesi! İşte dev projenin detayları

Gerçekleştirilen yapım ihalesi, Dünya Bankası'nın satın alma kurallarına göre müşavir firma ile birlikte değerlendirme süreci devam ediyor.

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#iklim değişikliği
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Yeşil Enerji
#Ges Projesi
#Teknoloji
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