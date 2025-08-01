Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil enerji hamlesi! İşte dev projenin detayları

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tüketilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi hedefiyle planlanan 70 megawattlık GES Projesi ihalesi dün gerçekleştirildi. Konuyla ilgili konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay; 'Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil enerji yönetimi konusundaki 70 megavatlık GES Projesinin hayata geçirilmesi için önemli bir adım attık' dedi.

TAMAMI YEŞİL ENERJİDEN KARŞILANACAK

Ulusal ve uluslararası yapımcı firmalardan yoğun ilgi gören projemizin yapım işleri tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ'nin toplam elektrik tüketiminin tamamı yeşil enerjiden karşılanmış olacak. Ayrıca küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında projenin hayata geçmesi ile birlikte önemli ölçüde emisyon azaltımı da sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA BANKASI DESTEKLİ PROJE



Başkan Altay, projedeki destekleri sebebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İLBANK Genel Müdürü Recep Türk'e teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün elektrik enerjinin tamamını karşılayacak dev GES yatırımının amortisman süresi de dikkate alınarak finansmanı uluslararası uygun koşullu yeşil fonlardan karşılanmak üzere çalışmalar yürütülerek, İller Bankası koordinatörlüğünde Dünya Bankası fonu temin edildi.

Gerçekleştirilen yapım ihalesi, Dünya Bankası'nın satın alma kurallarına göre müşavir firma ile birlikte değerlendirme süreci devam ediyor.