'Korku imparatorluğu'nda şoke eden gelişme! Elon Musk'ın gözdesi Neuralink'ten istifa etti

08 May 2024 15:29 - Güncelleme : 08 May 2024 15:29

Elon Musk'ı en çok heyecanlandıran şirketlerden olan Neuralink’in temelinde; engelli insanların tekrar yürümeye, görmeye, duymaya başlaması için beyine dijital olarak sinyaller gönderip alacak bir arayüz yatıyor. Medyada ''Korku imparatorluğu'' denilen Neuralink, kullandığı yöntemler nedeniyle son zamanlarda yoğun eleştiri altında.

Şirketin kurucularından olan Dr. Benjamin Rapoport ise artık Neurallink'in insan sağlığına özen göstermekten çok, etkileyici ürünler tasarlayıp satmaya odaklanmış bir şirkete dönüştüğünü düşünüyor. İstifanın asıl sebebi bu duruma bağlanıyor.

Doktor, geliştirilecek ürünlerde önceliğin, insan sağlığını korumak için maksimum güvenlik sağlamak olması gerektiğini dile getiriyor.

15 MAYMUN TESTLER SIRASINDA ÖLDÜ MÜ?

Yıllar içinde pek çok eleştiri alan Neuralink "nörobilim tiyatrosu" olarak adlandırırken 2022'de maymunlara işkence yapıldığına dair korkunç iddialar ortaya çıktı. 2017 ile 2020 yılları arasında bir Neuralink tesisinde on beş maymunun öldüğü ortaya çıktı. ABD Tarım Bakanlığı'na yapılan şikayete göre Musk, Neuralink laboratuvarlarındaki maymunların korkunç şekilde öldüğü suçlamalarını reddetti ve bu hayvanların şirkette güvenli yaşadıklarını iddia etti.

İstifa eden doktorun aynı alanda çalışacak rakip bir şirket kurduğu da biliniyor. Suçlamaların artık rakip olan Neuralink'i karalamak için da yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Ancak rakip şirketler de kurulmaya başlandığına göre, ticari ürünlerin ortaya çıkması çok yakın ve bu "dijital beyin ara yüzü" konusu yakında teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen bir konuya dönüşecek gibi görünüyor.