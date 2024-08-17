Korkulan Samanyolu - Andromeda çarpışmasıyla ilgili gerçek çok farklı çıktı

17 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:05

İngiltere'de bulunan Durham Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Andromeda ile Samanyolu galaksileri hakkında yıllardır "kesin" olarak kabul edilen bir bilginin gerçek olmayabileceğini savunuyor: iki galaksinin çarpışma ihtimali düşünüldüğü kadar yüksek olmayabilir.

Profesörler Alis Deason ve Carlos S. Frenk'in de aralarında bulunduğu uluslararası bir astronom ekibinin yürüttüğü bu çalışmaya göre, Messier 31 olarak da bilinen Andromeda'nın önümüzdeki 10 milyar yıl içinde Samanyolu ile çarpışarak Dünya'yı yutma ihtimali yüzde 50.

MİLKDROMEDA GELİYOR MU?

Daily Mail'in haberine göre eğer bu çarpışma gerçekleşirse, iki galaksinin gezegenleri ve yıldızları birbirine karışacak ve "Milkdromeda" adı verilen devasa bir süper galaksi oluşacak.

Ancak bu süreçte Güneş Sistemi'nin ne olacağı konusunda çeşitli senaryolar öne sürülüyor. Güneş'in başka bir yıldızla çarpışma ihtimali düşük olsa da böyle bir durumda Dünya'nın Güneş ile olan konumu değişebilir ve bu da Dünya'daki yaşamı tehlikeye atabilir.

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede "Samanyolu'nun komşu galaksi ile çarpışma rotasında olduğuna inanılıyor. Yaklaşık beş milyar yıl içinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ancak Samanyolu - Andromeda çarpışması kesin değil." dedi.

ANDROMEDA, SAMANYOLU'NA EN YAKIN BÜYÜK GALAKSİ

2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda, Samanyolu'na en yakın büyük galaksi olup, gökbilimciler her ikisinin de kütle çekim kuvvetleri tarafından bir araya getirildiğini uzun zamandır biliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre ikili, yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde bir araya gelecek ve gerilmiş bir daire şeklinde dev bir 'eliptik galaksi' oluşturacaklar.

'YEREL GRUP'TAKİ DİĞER GALAKSİLER DE ETKİLİ

Ancak yeni çalışmanın yazarlarına göre, birleşmenin doğası gözden kaçan bir 'karıştırıcı faktöre' bağlı olabilir. Özellikle 'Yerel Grup' (Samanyolu ve Andromeda'nın da olduğu 30 galaksiden oluşan bir grup) olarak bilinen bölgedeki diğer galaksilerin güçlü bir çekim etkisi olabilir ve bu da yönlerini etkileyebilir.

'Yerel Grup' içindeki diğer galaksiler arasında Büyük Macellan Bulutu (LMC), Triangulum Galaksisi (M33), Leo I ve NGC 6822 yer alıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmacılar, Samanyolu ve Andromeda'dan çok daha küçük iki galaksinin, Dünya'dan bakıldığında zaman içindeki hareketlerine dair en güçlü verileri inceledi. Ayrıca galaksilerin birbirleri üzerindeki kütleçekim etkisinin değişimi de hesaplamalara dahil edildi. Ancak daha da önemlisi, kesin olarak bilinemeyecek şeyleri de hesaba kattılar.

Daha sonra ellerindeki verileri ve belirsizlikleri bilgisayar simülasyonlarından geçiren ekip; iki cisim içeren (Samanyolu ve Andromeda), üç cisim içeren (Samanyolu, Andromeda ve diğer iki galaksiden biri) ve 4 cisim içeren (Samanyolu, Andromeda, M33 ve LMC) olasılıkları test etti.

Bilim insanları ilk senaryoya göre Samanyolu ve Andromeda'nın çarpışma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu öne sürüyor. İki büyük galaksi ve LMC'nin olduğu durumda yüzde 33'e düşen risk, LMC'nin yerini M33'ün almasıyla yüzde 66'ya yükseliyor. Araştırmacılar 4 galaksinin de hesaba katılması halinde 10 milyar yıl içinde bir çarpışma gerçekleşme ihtimalinin yüzde 50 çıktığını söylüyor.