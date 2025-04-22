Körlük tarih oluyor! Retina hasarını yok eden tedavi geliştirildi

PROX1 proteininin bloke edilmesi, KAIST araştırmacılarının hasarlı retinaları yenilemesine ve farelerde görmeyi geri kazandırmasına olanak sağladı. Buluş büyük heyecanla karşılandı.

Güney Kore’deki KAIST Üniversitesi’nde yürütülen çığır açıcı araştırma, görme kaybına yol açan retina hasarlarına kalıcı bir çözüm sunabilir. Prof. Jin Woo Kim liderliğinde çalışan bilim insanları, retina onarımını engelleyen kritik bir protein olan PROX1’i hedef alarak görme yetisinin geri kazanılmasını sağladı.

PROX1: GÖZ ONARIMININ GIZLI DÜŞMANI

scitechdaily.com'da yer alan habere göre retina hastalıklarında etkili bir iyileşmeyi engellediği tespit edilen PROX1 proteini, sinir hücrelerinin gelişiminde rol alsa da hasarlı bölgelerde birikerek onarımı durduruyor. İlginç şekilde, balıklarda bu proteinin bulunmadığı ve bu nedenle retina onarımında daha başarılı oldukları tespit edildi.

FARELERDE YÜZDE 100 BAŞARI

Araştırma ekibi, bu proteini etkisiz hale getiren özel bir antikor geliştirdi. Celliaz isimli biyoteknoloji firmasıyla iş birliği içinde geliştirilen CLZ001 adlı antikor, fareler üzerinde yapılan testlerde retina hücrelerinin yeniden oluşmasını sağladı. Tedavi edilen farelerdeki görme yetisi, altı ay boyunca korundu.

İNSAN DENEMELERİ İÇIN GERİ SAYIM

Şimdi sırada, tedavinin insanlar üzerindeki etkilerini test etmek var. KAIST ekibinden Dr. Eun Jung Lee, "Klinik öncesi aşamaya geçmeye hazırız. CLZ001 antikoru üzerindeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" diyerek insan deneylerinin 2028 gibi erken bir tarihte başlayabileceğini belirtti.