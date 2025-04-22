Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Körlük tarih oluyor! Retina hasarını yok eden tedavi geliştirildi

PROX1 proteininin bloke edilmesi, KAIST araştırmacılarının hasarlı retinaları yenilemesine ve farelerde görmeyi geri kazandırmasına olanak sağladı. Buluş büyük heyecanla karşılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Körlük tarih oluyor! Retina hasarını yok eden tedavi geliştirildi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 08:47

Güney Kore’deki KAIST Üniversitesi’nde yürütülen çığır açıcı araştırma, görme kaybına yol açan retina hasarlarına kalıcı bir çözüm sunabilir. Prof. Jin Woo Kim liderliğinde çalışan bilim insanları, retina onarımını engelleyen kritik bir protein olan PROX1’i hedef alarak görme yetisinin geri kazanılmasını sağladı.

Körlük tarih oluyor! Retina hasarını yok eden tedavi geliştirildi

PROX1: GÖZ ONARIMININ GIZLI DÜŞMANI

scitechdaily.com'da yer alan habere göre retina hastalıklarında etkili bir iyileşmeyi engellediği tespit edilen PROX1 proteini, sinir hücrelerinin gelişiminde rol alsa da hasarlı bölgelerde birikerek onarımı durduruyor. İlginç şekilde, balıklarda bu proteinin bulunmadığı ve bu nedenle retina onarımında daha başarılı oldukları tespit edildi.

Körlük tarih oluyor! Retina hasarını yok eden tedavi geliştirildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanser hücrelerini tersine çeviren yenilik! Koreli bilim insanlarından tarihi devrim

FARELERDE YÜZDE 100 BAŞARI

Araştırma ekibi, bu proteini etkisiz hale getiren özel bir antikor geliştirdi. Celliaz isimli biyoteknoloji firmasıyla iş birliği içinde geliştirilen CLZ001 adlı antikor, fareler üzerinde yapılan testlerde retina hücrelerinin yeniden oluşmasını sağladı. Tedavi edilen farelerdeki görme yetisi, altı ay boyunca korundu.

Körlük tarih oluyor! Retina hasarını yok eden tedavi geliştirildi

İNSAN DENEMELERİ İÇIN GERİ SAYIM

Şimdi sırada, tedavinin insanlar üzerindeki etkilerini test etmek var. KAIST ekibinden Dr. Eun Jung Lee, "Klinik öncesi aşamaya geçmeye hazırız. CLZ001 antikoru üzerindeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" diyerek insan deneylerinin 2028 gibi erken bir tarihte başlayabileceğini belirtti.

ETİKETLER
#Körlük
#Deney
#Retina
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.