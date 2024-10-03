Koronavirüs salgını uzayı da vurdu! Ay'da sıcaklık düşüşünün şaşırtıcı nedeni

03 Ekim 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:48

Pandemi sırasında uygulanan küresel karantina, yalnızca Dünya'yı değil, Ay yüzeyini de etkiledi. Araştırmacılar, 2020 Nisan-Mayıs aylarında Ay'ın gece sıcaklıklarının 8-10 kelvin (yaklaşık 14-18 Fahrenheit) düştüğünü tespit etti. Bu soğumanın temel sebebi ise şaşırttı.

Kovid-19 dünyada kaosa neden oldu. Ancak yeni bir çalışma, pandeminin etkilerinin gezegenimizin çok ötesine uzandığını öne sürdü. Araştırmacılar, küresel karantina döneminde Ay yüzeyinin dolaylı olarak etkilendiğini keşfetti. Ekip, Nisan-Mayıs 2020'deki sıkı karantina döneminde Ay yüzeyindeki gece sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğünü tespit etti.

Bilim insanları, Ay yüzeyinin soğumasına yol açan bu olayı, karantina sırasında sera gazı emisyonlarındaki belirgin azalmayla açıklıyor.

KORONAVİRÜS, SADECE DÜNYA'YI DEĞİL AY'I DA ETKİLEDİ

Hindistan'ın Ahmedabad şehrindeki Fizik Araştırma Laboratuvarı'ndan iki araştırmacı, Ay'ın Dünya'ya dönük olan tarafındaki altı farklı bölgedeki gece yüzey sıcaklıklarını analiz etti. Bu sıcaklık kayıtları NASA'nın 2009 yılında fırlatılan Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) tarafından oluşturuldu. LRO, Ay yüzeyinin sıcaklığını ölçmek için yedi termal kızılötesi kamera kullanan bir aletle donatılmış durumda.

Ekip, 2017'den 2023'e kadar kaydedilen sıcaklıklara baktı ve Nisan-Mayıs 2020 arasında alınan verilerde garip bir şey ortaya çıkardı. Altı bölgenin tamamında, sıcaklıklarda 8-10 kelvin (kabaca 14 ila 18 Fahrenheit derece) arasında sıcaklık düşüşleri tespit etti.

PEKİ BU DURUMUN SEBEBİ NE?

En düşük sıcaklık, Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında yer alan geniş, karanlık bir ova olan Oceanus Procellarum'daki iki bölgeden birinde kaydedildi. Araştırmacılar bu soğumanın, karantina sırasında insan faaliyetlerinin durması nedeniyle Dünya'dan yayılan radyasyondaki ani düşüşten kaynaklandığına ve bunun da atmosferden kaçan ısı miktarını azalttığına inanıyor.

Araştırmacılar bulgularını bu ay "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters" adlı dergide yayımladı.