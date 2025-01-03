Köye 500 kiloluk roket parçası düştü! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

03 Ocak 2025 16:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:29

Kenya'nın Mukuku Köyü'ne, yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olduğu düşünülen büyük bir roket parçası düştü. Olayda kimse zarar görmezken, yetkililer parçanın kaynağına dair tahminlerini açıkladı.

Kenya​'nın batısında yer alan Mukuku Köyü, çarşamba günü alışılmadık bir olaya sahne oldu. Science Alert sitesinin haberine göre, yerel saatle 15.00 sularında, yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve 2,4 metre çapında büyük bir metal halka gökyüzünden köye düştü. Kenya Uzay Ajansı, bu olayda kimsenin zarar görmediğini ve halkın güvenliğinin tehlikede olmadığını açıkladı.

"CİSİM, BİR ROKETİN AYRILMA AŞAMASINDAN KALMA"

Kenya Uzay Ajansı'ndan Alois Were, "düşen cismin muhtemelen bir roketin ayrılma aşamasından kalma olduğunu" belirtti. Ancak hangi rokete ait olduğu henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen yetkililer, parçaları incelemek üzere topladı ve cismi gönderen tarafın tespiti için çalışmalara başladı. Ajans, sahibini tespit ettikten sonra uluslararası hukuka uygun olarak gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını ifade etti.

Uzay enkazları genellikle Dünya atmosferine girerken yanacak şekilde tasarlanır veya okyanus gibi ıssız alanlara düşmesi planlanır. Ancak bazen evdeki hesap çarşıya uymaz ve şekil A'da da görüldüğü gibi bu enkazlar karaya düşebilir.

Artan uzay faaliyetleriyle birlikte bu tür olayların sıklığı da giderek artıyor. Örneğin Mayıs 2024'te SpaceX'e ait büyük bir enkaz parçası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir dağlık bölgeye düşmüştü. Neyse ki o olayda da kimse zarar görmemişti.

Mart ayında ise Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan düşen ve bir soda kutusundan biraz daha küçük olan iki kiloluk bir enkaz parçası Florida'da bir evin çatısına çarpmıştı. Evin sahipleri bu olay nedeniyle ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) dava açtı. Öte yandan şu ana kadar uzay enkazları nedeniyle bildirilen bir ölüm vakası bulunmuyor.