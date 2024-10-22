Kredi ile araba alanlara kötü sürpriz: Volkswagen arabalara el koydu, sonra büyük bedel ödedi

22 Ekim 2024 12:31 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:31

Kredi ile araba almak, pek çok vatandaşın kullandığı bir yöntem. Bazı kullanıcılar çektikleri krediyi sorunsuz bir şekilde ödeyebilse de bazıları kimi zaman maddi zorluklar nedeniyle ödemekte güçlük çekebiliyor. Alman devi Volkswagen, krediyle araç alan zor durumdaki müşterilerinin borçlarını ödeyememesi üzerine, araçlarını haber vermeden geri aldı.

Volkswagen'in finans kolu, krediyle araba alan zor durumdaki müşterilerinin araçlarını haber vermeden geri aldı! İngiltere Finansal Denetim Kurumu (FCA), VW Finans'ı bu hatalarından dolayı uyardı ve 5.4 milyon sterlin ceza verdi. Ayrıca 110 bin müşteri, toplam 21.5 milyon sterlin tazminat alacak.

FCA'nın raporuna göre, zor durumda olan ve kredi borçlarını ödeyemeyen müşterilere karşı VW Finans empati göstermedi, hatta bu müşterilerle iletişim bile kurmadı. Şirket, borçlu müşterilere otomatik, şablon mesajlar göndererek geçiştirdi. Hatta bazı müşterilerin araçlarını geri aldıktan sonra, onlara ek ücretler çıkarıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VEREN MÜŞTERİLERE ALAYCI TAVIR

Bir müşteri, borcunu ödeyemediğini VW Finans’a bildirip intihar girişiminde bulunduğunu söyledikten sonra bile firma herhangi bir yardımda bulunmadı. FCA, firmanın bu müşteriye empati göstermediğini belirtti.

Başka bir örnekte ise bir kadın işini kaybettikten sonra ödemeleri aksattı ve defalarca çözüm aramaya çalıştı. Ancak VW Finans, kadının aracını elinden alarak açık artırmada sattı. Üstelik, aracı geri aldıktan sonra kadına 252 sterlin ek masraf çıkardı.

HATASINI KABUL ETTİ, TAZMİNAT ÖDEYECEK

VW Finans'a verilen ceza aslında daha yüksekti. 7.7 milyon sterlinlik ceza, FCA ile anlaşma sağlandığı için %30 indirimle 5.4 milyon sterline düşürüldü. Şirket ise, bu süreçte hatalarını kabul etti ve birçok düzenleme yaptıklarını belirterek mağdur müşterilere ödeme yapacaklarını duyurdu.

Bu olay, FCA'nın araç finans şirketlerine karşı ilk müdahalesi değil. 2020'de de bir başka firma olan Moneybarn, müşterilerine adil davranmadığı gerekçesiyle 30 milyon sterlin tazminat ve 2.77 milyon sterlin ceza ödemek zorunda kalmıştı. FCA, Moneybarn'ın müşterilerine borçlarını makul bir sürede ödeme fırsatı tanımadığını açıklamıştı.

VW Finans sözcüsü, "Geçmişteki hatalarımızın farkındayız ve son yıllarda hizmet kalitemizi iyileştirmek adına büyük düzenlemeler yaptık" dedi. Firma, mağduriyet yaşayan müşterilere iyileştirme ödemeleri yapmaya devam ettiklerini ve yaşanan rahatsızlıklar için özür dilediklerini duyurdu.