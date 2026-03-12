Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Bu güncellemeler, daha yeni iOS sürümlerine geçemeyen cihazlar için hazırlanmış durumda. Apple da açıkça söylüyor: Eski cihaz kullanan herkesin bu güncellemeleri yüklemesi öneriliyor.

“CORUNA” ARTIK BİR TEHDİT DEĞİL

Apple’ın yayımladığı güvenlik notlarına göre söz konusu güncellemeler, geçen hafta Google tarafından açıklanan “Coruna” adlı gelişmiş exploit kiti ile bağlantılı açıkları kapatıyor.