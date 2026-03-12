Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Mart 12, 2026 13:49
1
Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Apple, yeni iOS sürümlerini alamayan eski iPhone ve iPad’ler için güvenlik güncellemesi yayımladı. “Coruna” adlı exploit kitinin özellikle kripto cüzdanlarını hedef aldığı ortaya çıkınca kullanıcıların güncellemeyi gecikmeden yüklemesi öneriliyor.

Apple, yeni işletim sistemi sürümlerini çalıştıramayan eski iPhone ve iPad modelleri için güvenlik güncellemeleri yayımlamayı sürdürüyor. Şirket bu kez iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 ve iPadOS 15.8.7 sürümlerini kullanıma sundu.

2
Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Bu güncellemeler, daha yeni iOS sürümlerine geçemeyen cihazlar için hazırlanmış durumda. Apple da açıkça söylüyor: Eski cihaz kullanan herkesin bu güncellemeleri yüklemesi öneriliyor.

“CORUNA” ARTIK BİR TEHDİT DEĞİL

Apple’ın yayımladığı güvenlik notlarına göre söz konusu güncellemeler, geçen hafta Google tarafından açıklanan “Coruna” adlı gelişmiş exploit kiti ile bağlantılı açıkları kapatıyor.

3
Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Şirket, bu güvenlik sorunlarının aslında daha önce iOS 16 ve iOS 17 güncellemeleriyle giderildiğini belirtiyor. Ancak yeni sistemlere geçemeyen eski iPhone ve iPad modellerinin de aynı güvenlik düzeltmelerine sahip olması için bu yamalar yayımlandı.

Kısacası Apple, eski cihazları tamamen kaderine bırakmış değil. En azından kritik güvenlik açıkları söz konusu olduğunda destek vermeye devam ediyor.

4
Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

KRİPTO CÜZDANLARINI HEDEF ALIYORDU

Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG) tarafından yayımlanan rapor, “Coruna” adlı araç setinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre exploit kiti, iOS 13 ile iOS 17.2.1 arasında çalışan iPhone’ları hedef alabiliyordu. İlk kez 2025 yılında tespit edilen bu araç, oldukça karmaşık bir güvenlik açığı zinciri kullanıyor.

5
Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Daha da dikkat çekici olan ise hedefi. Coruna, özellikle kripto para cüzdanları ve finansal veriler için tasarlanmıştı. Araç setinin 18 farklı kripto uygulamasından cüzdan kimlik bilgilerini çekebildiği belirtiliyor.

6
Kripto cüzdanları hedef alıyordu: Eski iPhone'lara kritik güncelleme

Araştırmaya göre bu exploit kiti yalnızca siber suçluların değil, aynı zamanda bir gözetim yazılımı sağlayıcısı, bir Rus casusluk grubu ve Çinli bir siber suç örgütü tarafından da kullanıldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.