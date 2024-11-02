Kripto para madenciliği yapanlara kötü haber: Yasaklandı! İşte nedeni

02 Kasım 2024 10:54 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:56

Rusya, kripto para madenciliğinin yüksek elektrik tüketimi nedeniyle Uzak Doğu, Sibirya’nın güneybatısı ve Güney bölgelerinde bu faaliyetleri yasaklama kararı aldı. Daha önce yasallaştırılan madencilik faaliyetleri, enerji kıtlığı yaşanan bölgelerde devlet düzeyinde kısıtlanacak.

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Rusya​, kripto madenciliğini yasallaştırdıktan aylar sonra elektrik sıkıntıları nedeniyle bazı bölgelerde bu uygulamayı yasaklama kararı aldı. Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Federasyonu Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeny Grabchak, "Yakın gelecekte, madencilik​ devlet düzeyinde bazı bölgelerde yasaklanacak" dedi.

RUSYA, KRİPTO PARA​ MADENCİLİĞİ YASAĞI GETİRDİ

Grabchak, yasağın arkasında belirli bölgelerdeki elektrik sıkıntısının olduğunu belirtti. "Örneğin halihazırda kıtlık yaşanan bölgelerimiz var, bunlar Uzak Doğu, Sibirya'nın güneybatısı ve Güney bölgeleri" ifadelerini kullandı ve 2030 yılına kadar bu bölgelerde kapasitenin sınırlı olacağını ekledi.

Ağustos 2024'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede daha önce yasak​ olan kripto para madenciliğine izin veren bir yasayı imzaladı. Bu yasa kapsamında madencilik, yalnızca Dijital Kalkınma Bakanlığı'na kayıt yaptıran tüzel kişiler ve bireyler için yasal hale getirildi. Kayıtsız kuruluşlar ise enerji limitlerine dayalı kısıtlamalarla karşı karşıya.

Rusya vatandaşlarının dijital para ticareti yapmasına da izin veren yasanın, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmaya yönelik bir çaba olarak görülen uluslararası işlemlerde kripto para kullanımını yasallaştıran bir yasa tasarısının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ NEDİR?

Kripto para madenciliği, dijital bir para biriminin altında yatan blok zinciri ağında işlemleri doğrulamak için bilgisayarların kullanılmasını içeriyor ve Bitcoin gibi kripto paraların fikir birliği mekanizmasını oluşturur.

AYDA 6 BİN KİLOVATSAAT SINIRI

Rus hükümeti, ülkede kripto para madenciliği yapanlara yönelik düzenleyici çerçeveyi belirledi. Buna göre, madencilere elde ettikleri kripto para miktarını Federal Vergi Servisine bildirme zorunluluğu getirilirken, bireysel kripto para madenciliği yapanlar ayda 6 bin kilovatsaat elektrik tüketim sınırını aşamayacak.