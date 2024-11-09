Kripto para transferi yaparken dikkat: Binance TR yeni ismini ve alan adını açıkladı

09 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:57

Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum kapsamında alan adını ve şirket ünvanını güncelledi. Değişiklikler, platformun işleyişini etkilemeyecek olsa da Türk Lirası yatırma işlemlerinde alıcı adı olarak yeni ünvanın kullanılması gerekecek.

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Türkiye'deki kripto para yatırımcıları tarafından sıkça tercih edilen Binance TR, yakın zamanda önemli bir duyuru yaparak yatırımcıları ilgilendiren bazı değişikliklere gitti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda alınan platformun alan adı ve şirket ünvanında değişiklik yapıldığı bildirildi.

BİNANCE TR KRİPTO PARA TRANSFERİ İŞLEMİNDE YENİ ADI KULLANACAK

Binance TR tarafından yapılan açıklamada, platforma artık eski alan adı olan "www.trbinance.com" yerine "www.binance.tr" adresinden erişileceği belirtildi. Eski alan adı üzerinden erişmeye çalışan kullanıcılar ise otomatik olarak yeni alan adına yönlendiriliyor.

Binance TR'nin bağlı olduğu şirketin ünvanı da değişikliğe uğradı. Daha önce "BN Teknoloji A.Ş." olarak bilinen şirket, yeni ismi olan "Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." ile yoluna devam edecek. Binance TR üzerinden Türk Lirası yatırma işlemi yaparken alıcı kısmına yeni ünvanın yazılması gerekecek.

BİNANCE TR NEDİR?

Binance TR, Binance'in Türkiye pazarındaki kullanıcıları için özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunduğu ve kripto para dünyasıyla doğrudan bağlantı kurabileceği bir platform olarak hizmet ediyor. Binance TR üzerinden kripto para borsaları, Bitcoin ve ETH gibi paraların piyasa değerleri takip edilebiliyor. Ayrıca kripto varlık ve Türk Lirası yatırma/çekme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Binance TR alan adı ve ünvan değişikliği ile ilgili şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Regülasyonlara uyum taahhüdümüz çerçevesinde platformumuzda gerçekleşen bazı değişikliklerle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu kapsamda, şirket alan adımız ve unvanımızda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Platformumuza eski alan adımız olan 'www.trbinance.com' yerine, bundan böyle 'www.binance.tr' adresi üzerinden erişebileceksiniz. Eski alan adımız (www.trbinance.com) bir süre daha aktif kalmaya devam edecek olup sonrasında yalnızca 'www.binance.tr' alan adı aktif kalacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda kripto varlıklarla ilgili yapılan düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla eski unvanımız olan 'BN Teknoloji A.Ş.', 'Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.' olarak güncellenmiştir. Bu değişiklikle birlikte, Türk Lirası yatırma işlemi yaparken alıcı adı kısmına yeni unvanımız olan 'Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.' yazmanız gerekmektedir. Yapılan güncellemeler, platformumuzun işleyişinde herhangi değişikliğe veya aksamaya neden olmayacaktır."