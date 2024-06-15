Kurban Bayramı tatilinde elektrikli araç ile yola çıkacaklara çok önemli uyarı

15 Haziran 2024 12:39 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:39

Çeşme'de Kurban Bayramı tatili günlük 3 bin ile 25 bin TL'yi buldu! 3 günlük tatil bir asgari ücrete yaklaştı

Çeşme'de Kurban Bayramı tatili günlük 3 bin ile 25 bin TL'yi buldu! 3 günlük tatil bir asgari ücrete yaklaştı

Voltrun Enerji Genel Müdür Yardımcısı Veysel Yurdagel, Kurban Bayramı tatili öncesinde elektrikli araç sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu. Yurdagel'in verdiği bilgiye göre, elektrikli araç sahiplerinin tatil dönemlerinde şarj rotalarını önceden planlamaları, şarj istasyonlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasına yardımcı olabilir.

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARINA TALEP ARTTI

Elektrikli araç sürücülerinin genellikle bayram ve tatil dönemlerinde uzun menzilde seyahat ettiklerini söyleyen Yurdagel, Ramazan bayramına kıyasla bu bayramda yaz mevsimi dolayısıyla elektrikli şarj istasyonlarına talebin daha da artacağını ifade etti. Geçen bayramdan bu yana Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışında da artış yaşandığını kaydetti.

Yurdagel, geçen bayramdan bu yana özellikle otoban tarafında bitirilmemiş ve devreye alınmamış şarj ünitelerinin tamamlandığını dolayısıyla otobanlardaki şarj hizmetlerinde rahatlama olacağını belirterek, "Özellikle bayramlar, hele ki yaza denk geliyorsa ve süresi uzunsa insanların daha uzun menzillerde seyahat etmelerine sebebiyet verebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ARACINIZI TAM ŞARJ ETMEYİN!

Bu dönemin, en üst talebin olduğu dönemler olduğuna dikkati çeken Yurdagel, "Dolayısıyla bizim de sahadaki şarj istasyonlarımızın kullanımları, doluluk oranları artıyor. Bu bayramda nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz ama burada kullanıcıların bayram ya da tatil rotasında araç şarj planlaması yapmasının önemli olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

İyi bir planla daha az yoğunluk yaşanacağını vurgulayan Yurdagel, tam şarj etmek yerine rota planında kısa süreli ve sık sık şarj etmenin istasyonlardaki yoğunluğu azaltacağını sözlerine ekledi.

"ROTA PLANLAMASINI ARACINIZA GÖRE YAPIN"

Yurdagel, şarj süresi ve sıklığının araçların marka ve modellerine göre değişiklik gösterebildiğini ve planlamanın buna göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj alt yapısının mevcut araba sayısına göre kurgulandığını ve oldukça yeterli olduğunu ifade eden Yurdagel, şunları kaydetti:

"Şarj istasyonu sayısının artması yanında Türkiye'deki elektrikli araç şarj operatörleri bu dönemlerde müşteri memnuniyeti ve şirketlerine olan talebi artırmak için çeşitli kampanyalar da yapıyor. Bizim de bu bayramla ilgili planlarımız var. Kullanıcılarımıza üyelerimize müjdemiz var. Kampanyayla alakalı özel çalışmalarımız devam ediyor. Bayramın hemen öncesinde bütün kullanıcılara açık olacak şekilde bir kampanya oluşturduk. Kampanyayla bayram süresince kullanıcılarımızın daha uygun fiyatlarla araçlarını şarj etmesini sağlayacağız."