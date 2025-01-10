Kuryeler yakında uçabilecek! Çinli şirket 'uçan motosiklet' konseptini tanıttı

10 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:22

Uçan arabalar, her ne kadar henüz geleneksel arabalar gibi yaygınlaşmamış olsa da piyasada birçok model var. Ancak şu ana kadar pek karşılaşmadığımız 'uçan motosikletler' de yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Çinli Rictor adlı start-up, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2025'te "Rictor Skyrider X1" isimli konsept cihazını tanıttı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2025 fuarında, Çinli girişim Rictor, geliştirdiği "Skyrider X1" isimli uçan motosiklet konseptini duyurdu. "Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor" yorumları yapılan bu yenilikçi araç, uçan otomobiller ile aynı amaçla kullanılan ve drone ile motosikletin bir araya getirilmiş hali olarak karşımıza çıktı.

40 DAKİKA HAVADA KALABİLİYOR

Skyrider X1, denge ve yedekliliği ön planda tutan sekiz pervaneli bir sisteme sahip. 21 kWh kapasiteli bataryasıyla 40 dakika boyunca havada kalabiliyor (10,5 kWh bataryalı versiyonu ile 25 dakika) ve 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

Araç, otomatik kalkış ve iniş özelliğine sahip. Bunun yanı sıra konum ve batarya durumuna göre en uygun rotayı otomatik olarak planlama yeteneği mevcut. Ve gerçek zamanlı olarak çevre koşullarına adapte olarak irtifa, hız ve yön ayarlarını optimize edebiliyor.

Rictor, Skyrider X1'in tasarımında güvenliği ön planda tuttuklarını vurguladı. Kapalı kabini ve üçlü yedekli kontrol sistemleriyle, kullanıcıların güvenli bir yolculuk yapması hedefleniyor. Olası motor arızalarında dahi güvenli iniş yapabildiği belirtilen araç, en kötü senaryolar için acil durum paraşütü ile donatıldı. Manuel kontrol isteyen kullanıcılar için joystick ile kullanım seçeneği de mevcut.

2026 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Rictor, uçan motosikletinin 2026 yılı başında piyasaya sürülmesini planladığını ve aracın fiyatının 60 bin dolar olacağını belirtti. Ancak ürünün hâlâ uçabilen bir prototipe sahip olmadığı, uçuş testleri ve sertifikasyon süreçlerinin zaman alacağını da ekledi. Bu nedenle aracın satışa sunulma tarihi gecikebilir.