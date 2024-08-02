Kuş şeklinde drone görenleri şaşırttı! Çin'in ''Küçük Şahin''i göklerde

02 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:05

Bölgesel gerilimlerin artması ve 3. Dünya Savaşı söylemlerinin çoğalmasıyla birçok ülke savunma sanayi alanında yatırımlar yaparak proje üretiyor. Birbirleri arasında anlaşmalar yapan ülkeler yeni askeri teknolojilerini tek tek tanıtıyor. Yeni savaş stratejilerinde drone ve insansız hava araçları çok önemli rol oynuyor. Türkiye İHA üretiminde ihracat başarısıyla dikkat çekerken küresel yarışta Çin de öne çıkıyor. Çin’in kuş şeklinde savaş sahasında yanıltıcı özelliğiyle dikkat çeken dronu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

''KÜÇÜK ŞAHİN''

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), dünyanın en gerçekçi kuş benzeri ornitopterinin görüntülerini yayınlamıştı. Uzmanlar, kanatlarını tıpkı bir kuş gibi çırpacak şekilde tasarlanan yeni insansız hava aracının askeri ve sivil uygulamalarda çok büyük potansiyelinin olduğunu belirtiyor.

ÇİN DENİZ PİYADESİ KUŞ ŞEKLİNDE DRONE'Yİ UÇURDU

Çin deniz piyadeleri tarafından kullanılan kuş şeklinde drone tekrar gündeme geldi. Deniz piyadelerinin kullandığı anlar kameralara yansıdı.

CCTV'ye göre ismi Küçük Şahin olan drone, askeri keşif, ekolojik izleme ve çevre koruma alanlarında potansiyel uygulamalara sahip. Uzmanlar, bu tür dronların vahşi hayvanları rahatsız etme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.

HOLLANDA'NIN KARTAL DRONE'Sİ

Dünyanın en gerçekçi kuş drone tasarımında Hollanda da düğmeye basmıştı. Hollandalı şirket Guard From Above, askeri ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve kartal şeklindeki son teknoloji gizli gözetleme platformu Evolution Eagle'ı tanıtmıştı.