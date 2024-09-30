Kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor! Çıplak gözle görülmeye başlandı

30 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:36

Yeni Keşfedilen bir kuyruklu yıldız birkaç hafta içinde Dünya'ya en yakın konumundan geçecek. Üstelik kuyrukluyıldızı gökyüzünde çıplak gözle de görmek mümkün olacak. Peki bu gök cismini görmek için nereye bakmalıyız? İşte detaylar...

Astronomi dünyası düzenli aralıklarla yeni kuyruklu yıldızların keşfedildiği haberini dünya ile paylaşır düzenli. Ancak gökbilimciler 2023 yılında keşfedilen ve C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) adı verilen bu kuyruklu yıldızın oldukça parlak olma potansiyeline sahip olduğunu hemen fark etti. Bazı bilim insanlarına göre "yüzyılın kuyruklu yıldızı" lyorak tanımlanan bu gök cismi Dünya'ya büyük bir hızla yaklaşıyor.

AVUSTRALYA​ VE YENİ ZELANDA​'DA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Comet C/2023 A3 şu anda Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Aotearoa kentinde sabah gökyüzünde çıplak gözle görülebiliyor. Ancak en iyi halini önümüzdeki birkaç hafta içinde göreceğiz.

Sciencealert'e konuya ilişkin görüş bildiren ünlü Abtronom Jonti Horner, kuyşruklu yıldızın şu anda sadece sabahları görülebildiğini ve gün doğumundan yaklaşık bir buçuk saat önce yükseldiğini söyledi. Yıldızın çıplak gözle görülebildiğini ancak henüz görüntünün etkileyici boyuta ulaşmadığını ifade eden Horner, dürbünle kuyruklu yıldızın tozlu kolayca görülebileceğini söyledi. Peki bu ziyaretçinin en iyi şekilde görmek için nereye ve ne zaman bakılmalı?

KUYRUKLU YILDIZI GÖRMEK İÇİN NEREYE BAKMALIYIZ?

Kuyruklu yıldız, 30 Eylül'e kadar sabah gökyüzünde yaklaşık olarak aynı yükseklikte kalacağını belirten Horner, "Daha sonra her sabah ufka yaklaşacak ve 6 veya 7 Ekim'de yaklaşan şafağın parıltısında kaybolacak. Sabah gökyüzünde kuyrukluyıldızı görmek istiyorsanız, doğuya bakın. Aşağıdaki kaydırıcılar, enleminize bağlı olarak yönünüzü bulmanıza ve bakmak için en iyi zamanı seçmenize yardımcı olacaktır.