Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ZAM BASKISI BÜYÜYOR

Laptop üreticileri için en büyük sorun artık yalnızca parça tedariki değil, bu parçaların giderek pahalılaşması. Özellikle işlemci, bellek ve depolama birimlerinde yaşanan fiyat artışları, üretim maliyetlerini ciddi biçimde yükseltiyor. TrendForce'un araştırmasına göre 900 dolarlık bir dizüstü bilgisayarın toplam malzeme maliyetinin yüzde 68'ini işlemci, DRAM ve SSD oluşturuyor. Yani bu üç bileşendeki fiyat değişimi, bilgisayarın satış fiyatını doğrudan etkileyebilecek büyüklükte.

Üstelik üreticilerin elindeki daha düşük maliyetli stoklar da giderek azalıyor. Bu stokların tükenmesiyle birlikte şirketlerin yeni ve daha pahalı bileşenleri kullanmak zorunda kalması, fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracak.