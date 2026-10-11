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Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:08
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Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

Dizüstü bilgisayar almayı planlayanları önümüzdeki yıl daha yüksek fiyatlar karşılayabilir. Araştırma şirketi TrendForce'un yayımladığı son rapor, 2027'de laptop pazarının zorlu bir döneme gireceğini ortaya koydu. İşlemci, DRAM ve SSD maliyetlerindeki yükselişin bilgisayar fiyatlarına yansıması beklenirken, tüketicilerin yeni cihaz satın almak yerine mevcut bilgisayarlarını daha uzun süre kullanabileceği belirtiliyor. Rapora göre küresel dizüstü bilgisayar sevkiyatları, 2027 yılında düşük ile yüksek tek haneli yüzdeler arasında gerileyebilir. Düşüşün ne kadar sert olacağını ise üreticilerin artan maliyetleri tüketiciye ne ölçüde yansıtacağı belirleyecek.

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Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ZAM BASKISI BÜYÜYOR

Laptop üreticileri için en büyük sorun artık yalnızca parça tedariki değil, bu parçaların giderek pahalılaşması. Özellikle işlemci, bellek ve depolama birimlerinde yaşanan fiyat artışları, üretim maliyetlerini ciddi biçimde yükseltiyor. TrendForce'un araştırmasına göre 900 dolarlık bir dizüstü bilgisayarın toplam malzeme maliyetinin yüzde 68'ini işlemci, DRAM ve SSD oluşturuyor. Yani bu üç bileşendeki fiyat değişimi, bilgisayarın satış fiyatını doğrudan etkileyebilecek büyüklükte.

Üstelik üreticilerin elindeki daha düşük maliyetli stoklar da giderek azalıyor. Bu stokların tükenmesiyle birlikte şirketlerin yeni ve daha pahalı bileşenleri kullanmak zorunda kalması, fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracak.

3
Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

YAPAY ZEKA TALEBİ BELLEK FİYATLARINI ZORLUYOR

Maliyet artışlarının arkasındaki önemli nedenlerden biri de yapay zeka teknolojilerine yönelik büyüyen talep. Raporda, yapay zeka kaynaklı talep nedeniyle DRAM arzının 2027 boyunca kısıtlı kalabileceği belirtiliyor. Özellikle bilgisayarlarda kullanılan DRAM tarafında arzın sınırlı büyümesi, üreticilerin maliyet hesaplarını daha da zorlaştırabilir.

Depolama birimlerinde ise farklı bir tablo bekleniyor. NAND Flash üretiminde yeni kapasitelerin 2027'nin ikinci yarısında devreye girmesiyle arz koşullarının bir miktar rahatlayabileceği öngörülüyor. Ancak bu iyileşmenin, işlemci ve bellek tarafındaki maliyet baskısını tamamen ortadan kaldırması beklenmiyor.

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Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

TÜKETİCİLER YENİ BİLGİSAYAR ALMAYI ERTELEYEBİLİR

Dizüstü bilgisayar pazarında 2026 yılındaki sevkiyatlar, işlemci bulunabilirliğinin artması ve üreticilerin satın alımlarını erkene çekmesiyle desteklendi. Ayrıca ilerleyen dönemlerde yapılması beklenen bazı bilgisayar yenilemeleri de öne alındı. Bu durum, 2027 için önemli bir risk oluşturuyor. Çünkü bilgisayarını zaten yenilemiş olan tüketicilerin kısa sürede yeniden alışveriş yapması beklenmiyor.

Bir de yükselen fiyatlar eklendiğinde, yeni bilgisayar alma kararlarının daha uzun süre ertelenmesi gündeme gelebilir. TrendForce'a göre 2027'de pazarın karşı karşıya kalacağı temel sorun, bilgisayar bulunamaması değil, tüketicilerin artan fiyatlar karşısında satın alma isteğinin zayıflaması olacak.

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Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

ÜRETİCİLERİN ÖNÜNDE ÜÇ ZORLU SEÇENEK VAR

Artan maliyetler, bilgisayar markalarını da zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Şirketler, yükselen parça fiyatlarını doğrudan satış fiyatlarına yansıtarak kâr marjlarını koruyabilir. Ancak bu durumda daha pahalı hale gelen bilgisayarlara yönelik talep düşebilir. İkinci seçenek, maliyet artışlarının bir bölümünü üstlenerek kâr marjlarından vazgeçmek. Bu yöntem fiyatları kontrol altında tutsa da şirketlerin kazancını azaltacak. Bir başka ihtimal ise bilgisayarların teknik özelliklerini düşürmek. Daha düşük maliyetli bileşenlere yönelmek fiyatları sınırlayabilir ancak bu kez ürünlerin rekabet gücü zayıflayabilir.

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Laptop alacaklara kötü haber: 2027'de fiyatlar artacak, satışlar düşecek!

LAPTOP ÜRETİMİNDE ÇİN'İN PAYI YÜZDE 80'İ AŞABİLİR

TrendForce raporunda dikkat çeken bir diğer başlık ise üretim merkezlerindeki olası değişim oldu. Tarife baskılarının artmaması halinde bilgisayar üreticilerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimin bir bölümünü yeniden Çin'e kaydırabileceği belirtiliyor. Çin'in küresel dizüstü bilgisayar üretimindeki payının 2025'te yüzde 76 seviyesinde olduğu, 2026'da ise yüzde 79'a yükselmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bu oranın 2027 yılında yüzde 80'i aşabileceği tahmin ediliyor.

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