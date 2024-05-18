LG, 3 boyutlu görüntü üretebilen yeni akıllı saat ekranını duyurdu

18 May 2024 13:29 - Güncelleme : 18 May 2024 13:29

Güney Koreli teknoloji devi LG, San Jose'de düzenlenen Display Week 2024 etkinliğinde çığır açan bir yenilik tanıttı. Şirket akıllı saatlerde holografik benzeri 3 boyutlu görüntüler üretebilen 1.3 inçlik bir ekran geliştirdiğini duyurdu.

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlüklerinde bulunan OLEDos (OLED on Silicon) teknolojisiyle üretilen bu ekran, 3D gözlüklere ihtiyaç duymadan 3 boyutlu görüntü üretilebilmesini mümkün kılıyor. Etkinlikte yapılan test sırasında ekran, oldukça başarılı performans sergiledi.

İNSAN ALGILAYINCA GÖRÜNTÜYÜ KESİYOR

LG Display'in geliştirdiği bu holografik benzeri ekran, çevredeki insanların varlığına duyarlı bir şekilde çalışıyor. Bu özellik, gösterim sırasında yanlış görüntülerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanıldı. Ancak pratikte bir akıllı saate aynı anda birden fazla kişinin bakma olasılığı düşük olduğu için günlük kullanıma engel teşkil etmeyecek.

Teknolojinin etkisi dikkat çekici ve abartıya kaçmayan bir sunumla gösterildi. İlginç bir şekilde bu çevre duyarlılığı, küçük bir test sırasında akıllı telefonla çekim yapılmasını da engelledi ve her denemede bir uyarı mesajı belirdi. Ekranın ne zaman üretime geçeceği ise belli değil.