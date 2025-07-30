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 | Bengü Sarıkuş

LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

Güney Kore merkezli LG Energy Solution, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ismi verilmeyen büyük bir şirketle 4,3 milyar dolarlık batarya tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

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LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:41

Güney Kore merkezli LG Energy Solution, Salı günü yürürlüğe giren yeni bir tedarik anlaşmasını duyurdu. Şirket, ismi açıklanmayan büyük bir kurumsal müşteriyle 4,3 milyar dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma, Temmuz 2030’un sonuna kadar geçerli olacak.

LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

LG Energy tarafından Kore Borsası’na yapılan açıklamada, sözleşmenin detaylarının iş gizliliği kapsamında paylaşılmayacağı ve müşterinin kimliğinin sözleşme süresi boyunca açıklanmayacağı bildirildi. Ancak Reuters haber ajansı, anlaşmanın tarafının olduğunu öne sürdü.

LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

Şirket, anlaşmanın toplam tutarının değişebileceğini ve sözleşme süresinin yedi yıla kadar uzatılabileceğini belirtti. Ayrıca yatırımcılara, sözleşmenin potansiyel değişiklik veya fesih ihtimali konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

Bu sözleşme tutarı, LG Energy Solution’ın 2025’in ikinci çeyreğinde açıkladığı 4,05 milyar dolarlık toplam gelirden daha yüksek. Bu durum, anlaşmanın finansal açıdan şirket için stratejik önemini vurguluyor.

LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

Bataryaların elektrikli araçlarda mı yoksa enerji depolama sistemlerinde mi kullanılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak LG Energy, Tesla ve General Motors gibi büyük Amerikan üreticilere batarya sağlayan başlıca tedarikçiler arasında yer alıyor.

LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

Anlaşmanın duyurulmasının ardından gözler, LG Energy’nin stratejik ortaklıklarını nasıl geliştireceğine ve potansiyel müşteri kimliğinin ilerleyen dönemlerde dolaylı yollardan açığa çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

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#tesla
#batarya
#elektrikli araçlar
#Lg Energy Solution
#Enerji Depolama
#Tedarik Sözleşmesi
#Teknoloji
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