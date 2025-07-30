LG Energy Solution'dan gizemli batarya sözleşmesi

Güney Kore merkezli LG Energy Solution, Salı günü yürürlüğe giren yeni bir batarya tedarik anlaşmasını duyurdu. Şirket, ismi açıklanmayan büyük bir kurumsal müşteriyle 4,3 milyar dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma, Temmuz 2030’un sonuna kadar geçerli olacak.

LG Energy tarafından Kore Borsası’na yapılan açıklamada, sözleşmenin detaylarının iş gizliliği kapsamında paylaşılmayacağı ve müşterinin kimliğinin sözleşme süresi boyunca açıklanmayacağı bildirildi. Ancak Reuters haber ajansı, anlaşmanın tarafının Tesla olduğunu öne sürdü.

Şirket, anlaşmanın toplam tutarının değişebileceğini ve sözleşme süresinin yedi yıla kadar uzatılabileceğini belirtti. Ayrıca yatırımcılara, sözleşmenin potansiyel değişiklik veya fesih ihtimali konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Bu sözleşme tutarı, LG Energy Solution’ın 2025’in ikinci çeyreğinde açıkladığı 4,05 milyar dolarlık toplam gelirden daha yüksek. Bu durum, anlaşmanın finansal açıdan şirket için stratejik önemini vurguluyor.

Bataryaların elektrikli araçlarda mı yoksa enerji depolama sistemlerinde mi kullanılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak LG Energy, Tesla ve General Motors gibi büyük Amerikan üreticilere batarya sağlayan başlıca tedarikçiler arasında yer alıyor.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından gözler, LG Energy’nin stratejik ortaklıklarını nasıl geliştireceğine ve potansiyel müşteri kimliğinin ilerleyen dönemlerde dolaylı yollardan açığa çıkıp çıkmayacağına çevrildi.