LG yeni akıllı lambasını duyurdu: Hem bitki yetiştiriyor hem odayı aydınlatıyor

27 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:26

LG, iç mekan bahçecilik teknolojisine yönelik geliştirdiği yeni akıllı lambayı CES 2025'te sergileyecek. Hem bitkilerin büyümesine yardımcı olan özel bir yetiştirme ışığı hem de odanızı aydınlatan iki modlu bu lamba, 20 bitkiye kadar otomatik sulama özelliğine sahip.

Güney Koreli teknoloji firmalarından LG, iç mekan bahçesi olarak da kullanılabilen yeni bir lamba geliştirdi. LG'nin ocak ayında CES 2025 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergileyeceği lamba, altındaki 20 bitkiye kadar tepsi için ayarlanabilir bir yetiştirme ışığı görevi görürken aynı zamanda odanızı aydınlatıyor.

BİTKİLERİ OTOMATİK OLARAK KENDİSİ SULUYOR

İki farklı aydınlatma moduna sahip: gündüzleri bitkilerinizin büyümesine yardımcı olan aşağı bakan aydınlatma ve geceleri odanızın ışık​ ihtiyacını karşılayan yukarı bakan aydınlatma. Lamba 5,7 litrelik bir su tankıyla birlikte geliyor ve LG'ye göre "yetiştirilen bitkilerin sayısı ve çeşitliliği için doğru miktarda su ve besini otomatik olarak dağıtıyor".

Ayrıca LG CES'te, benzer şekilde bir bitki​ demetinin üzerine bir yetiştirme lambası koyan daha kısa, yan masa tarzı bir yetiştirme ışığı da sergileyecek. Cihazlar LG'nin ThinQ uygulamasıyla uyumlu olup, siz evde yokken ışık ayarlarını yapmanıza ve yetiştirme programlarını yönetmenize olanak tanıyacak.

SU KAPASİTESİ ÖNCEKİLERDEN DAHA BÜYÜK

Bu, LG'nin iç mekan bahçecilik teknolojisi geliştirme konusundaki ilk girişimi değil. Şirket, 2019 yılında LG Tiiun adlı bir iç mekan kültivatörünü piyasaya sürmüş ve ardından çok daha kompakt yinelemeler yapmıştı. LG, yeni lambasının önceki modellerinden daha büyük bir su kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Lambanın fiyatı veya ne zaman satışa sunulacağı ise belli değil.