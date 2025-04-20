Lir göktaşı yağmuru başlıyor: Bu saatler arasında gözünüzü gökyüzünden ayırmayın

Her yıl nisan ayında gerçekleşen ve en eski meteor yağmurlarından biri olan Lir göktaşı yağmuru, bu yıl 21 Nisan gecesi zirveye ulaşacak. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek gökyüzü şöleni, özellikle 22 Nisan sabahı saat 03.00-05.00 aralığında en net şekilde gözlemlenebilecek.

Her yıl nisan ayında gökyüzünü süsleyen Lir gök taşı yağmuru, bu yıl da gökyüzü meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, meteor yağmurunun en yoğun gözlemlenebileceği dönem 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasına denk geliyor.

Peki Lir göktaşı yağmuru ne zaman? Lir göktaşı yağmuru nedir, saat kaçta izlenir? İşte ayrıntılar.

LİR GÖKTAŞI YAĞMURU ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede çıplak gözle izlenebilecek olan Lir gök taşı yağmuru sırasında, saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenmesi bekleniyor. Gökyüzünde yalnızca ince bir hilal şeklinde yer alacak olan Ay'ın, görüşü olumsuz etkilemeyeceği belirtilirken daha net bir manzara için, Ay'ın arkada kalacağı bir izleme noktası tercih edilmesi öneriliyor.

LİR GÖKTAŞI YAĞMURU SAAT KAÇTA?

En net gözlem 22 Nisan sabahı saat 03.00 ile 05.00 arasında yapılabilecek. Bununla birlikte uzmanlar şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parkları ise gözlem için elverişli noktalar arasında yer alıyor.

LİR GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR?

Lir (veya Lyrid) göktaşı yağmuru, her yıl nisan ayında gerçekleşen, en eski bilinen meteor yağmurlarından biridir. İsmini, gökyüzünde meteorların çıktığı yön olarak görünen Lyra (Lir) Takımyıldızından alır. Bu takımyıldızın en parlak yıldızı olan Vega, gözlem sırasında önemli bir referans noktası olarak bilinir.

LİR GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?

Lir göktaşı yağmuru genellikle 16-25 Nisan tarihleri arasında görülür ve 21-22 Nisan gecesi en yoğun (zirve) halini alır. Zirve sırasında saatte ortalama 10-20 meteor görülebilir; ancak karanlık ve açık havalarda bu sayı artabilir. Bununla birlikte hilal şeklinde olan Ay ışığı düşük olduğu için, özellikle bu yıl izlemek için çok uygun koşullar sunar.