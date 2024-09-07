Lise öğrencileri geliştirdi: "Gökbörü" roketi, TEKNOFEST'te gökyüzüyle buluşacak

07 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:05

Adana'daki Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi'nden lise öğrencilerinin oluşturduğu roket takımı, "Gökbörü" adlı roketleriyle TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı. Takım, Aksaray'da 9-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek finalde derece elde etmeyi ve roketlerini gökyüzüyle buluşturmayı hedefliyor.

Adana'da, lise öğrencilerinden oluşan Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi Roket Takımı, "Gökbörü" roketiyle TEKNOFEST'te dereceye girmeyi hedefliyor. Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören farklı liselerden 8 öğrencinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 7 ay önce kurulan roket takımı, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde roket tasarlamaya başladı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ, GÖKBÖRÜ ROKETİNİ GELİŞTİRDİ

Takım, kısa süre içinde geliştirdikleri "Gökbörü" adlı roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı. Aksaray'da 9-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek finale katılacak olan takım üyeleri, "orta irtifa" ve "yüksek irtifa" kategorilerindeki roketlerinin gökyüzü ile buluşması için son hazırlıklarını yapıyor.

Takımın danışman öğretmeni Mehmet Ali Sebuktekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda takımın 7 ay önce kurulduğunu ve anadolu, meslek, fen lisesinde eğitim gören 8 öğrenciden oluştuğunu belirtti. Sebuktekin, öğrencilerin büyük bir özveriyle kısa sürede roket tasarladıklarını söyledi, projelerinin TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Türkiye finaline kaldığını vurguladı.

Gökbörü projeleri ile 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Adana'da dereceye girmeyi hedeflediklerini ifade eden Sebuktekin, yarışmaya birinci olmak amacıyla katıldıklarını ve asıl hedeflerinin orada roketlerinin havalandığını görebilmek olduğunu kaydetti. "Göklere çıktığını ve ayrıldığını görmek bizim için birincilik aslında." dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENEREK İLERLEDİK"

Adana Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı olan ve roketin birçok aşamasında sorumlu olan Miray Yağcı, takım arkadaşlarıyla kısa sürede güzel bir proje yaptıklarını ifade etti. Böyle bir projenin içinde olmanın, hem kendisi hem de takım arkadaşları için yeni bir şey olduğunu işaret eden Yağcı, "Hepimiz bu sene başladık bu işe. Neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Yavaş yavaş öğrenerek ilerledik ve roketimizi son aşamasına getirmiş olduk." dedi.

Hedeflerinin Aksaray'daki atış alanına gitmek ve roketlerinin atışını gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekleyen Yağcı, "Kısmet olursa ilk üçe girip bir derece getirmek istiyoruz. Belki hayatında böyle bir şey deneyimleyemeyecek insanlar bile burada toplandı ve hep birlikte güzel bir iş çıkarttık." ifadesini kullandı.

Roketin yazılım kısmında görev alan Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ahmet Demir, ilk kez böyle bir projede yer aldığını belirtti. Ailesine destek olmak amacıyla tarlaya gittiğini ve aynı zamanda rokete de yardım ettiğini vurgulayan Demir, takım arkadaşlarıyla ve hocasıyla emek vererek tasarladıkları roketlerinden gayet memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Roketin uçuş bilgisayarı ve yazılım bölümüyle uğraştığı bilgisini paylaşan Demir, önceden bu konularla fazla alakalı olmadığını ancak roketi tasarlayınca bilgi edindiğini kaydetti. "Mesela içindeki devre kartlarından haberim bile yoktu. Şimdi bu tür şeyleri öğrendim." diye konuştu.

Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Batuhan İncegöz de bu projeyle hayallerine yaklaştığını ve gelecekte uçak mühendisi olmak istediğini kaydetti.