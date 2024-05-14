Listeyi hemen kontrol edin! WhatsApp çok sayıda telefonda çalışmayı durdurdu

14 May 2024 14:28 - Güncelleme : 14 May 2024 14:28

Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, eski model telefonlara olan desteğini kademeli olarak sonlandırıyor. Samsung, iPhone, Motorola, Lenovo, Huawei, LG ve Sony gibi birçok markanın eski modelleri, WhatsApp'ın güncel sürümlerinde çalışmayı durdurdu.

WhatsApp'ın bu kararının ardındaki sebep, teknolojinin hızla ilerlemesi ve uygulamanın sunduğu yeni özelliklerin, eski telefonların donanım ve yazılım kapasiteleriyle uyumlu olmaması olarak gösteriliyor.

Bu nedenle, WhatsApp kullanıcıları eski telefonlarına sahipse, güncellemeleri almak ve yeni özelliklerden yararlanmak için daha yeni bir cihaza geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde eski telefonlarla WhatsApp kullanmaya devam etmek, iletişimde kısıtlamalara ve güvenlik risklerine neden olabilir.

WHATSAPP DESTEĞİ SONA EREN TELEFONLAR

Meta'nın almış olduğu kararla birlikte WhatsApp, onlarca eski akıllı telefon modelinde çalışmayı durdurdu. Bu durumdan etkilenen cihazlar arasında iPhone 6S, iPhone SE, Samsung Galaxy S4 Mini gibi bir dönemin en popüler mobil aygıtları da karşımıza çıkıyor.

Listeye dahil olan telefonlar artık WhatsApp'a erişim sağlayamayacak. Yani mesaj gönderme, fotoğraf-video alışverişi, sesli-görüntülü arama ve topluluk grupları gibi özelliklerden faydalanamayacakları anlamına geliyor. İşte WhatsApp desteği sona eren o telefonlar:

Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy S4 Zoom

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S 19500

Galaxy Grand

Galaxy S3 Mini

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy Express 2

Apple iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

Motorola:

Moto X

Moto G

Lenovo:

Lenovo S890

Lenovo A858T

Lenovo 46600

Lenovo P70

Huawei:

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei GX1s

Huawei C199

Huawei Y625

LG:

Optimus 4X HD P880

Optimus L7

Optimus G Pro

Optimus G

Sony:

Xperia Z1

Xperia E3

WHATSAPP'IN DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ

Tabii ki de bu liste ilk olmadığı gibi son da değil. WhatsApp desteği sona eren telefonlar arasına gelecek dönemde yeni modeller de eklenmeye devam edecektir.

Öte tarafta ise telefonunuz listede yer almamasına rağmen yine de WhatsApp desteğinden mahrum kalmış olabilir. Bunu anlamak için işletim sistemi sürümünü kontrol etmeniz gerekiyor. WhatsApp'ın blog sayfasında belirtildiğine göre, mesajlaşma uygulaması yalnızca aşağıdaki cihazları ve sürümleri destekliyor:

- OS 5.0 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar

- iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar

- JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.0 veya daha yeni bir KaiOS sürümü yüklü telefonlar

Örneğin Android 4.0 sürümüyle çalışan bir telefona sahipseniz, yukarıdaki listede olmasa bile WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Benzer şekilde, iOS 12'den önceki sürümleri kullanan iPhone modelleri de bu durumdan etkilenecek.