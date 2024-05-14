Listeyi hemen kontrol edin! WhatsApp çok sayıda telefonda çalışmayı durdurdu
WhatsApp, eski model telefonlara desteği sonlandırdı. Samsung, Apple ve Huawei dahil birçok markanın eski telefonlarında artık mesajlaşılamayacak. İşte WhatsApp desteği sona eren telefonlar...
Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, eski model telefonlara olan desteğini kademeli olarak sonlandırıyor. Samsung, iPhone, Motorola, Lenovo, Huawei, LG ve Sony gibi birçok markanın eski modelleri, WhatsApp'ın güncel sürümlerinde çalışmayı durdurdu.
WhatsApp'ın bu kararının ardındaki sebep, teknolojinin hızla ilerlemesi ve uygulamanın sunduğu yeni özelliklerin, eski telefonların donanım ve yazılım kapasiteleriyle uyumlu olmaması olarak gösteriliyor.
Bu nedenle, WhatsApp kullanıcıları eski telefonlarına sahipse, güncellemeleri almak ve yeni özelliklerden yararlanmak için daha yeni bir cihaza geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde eski telefonlarla WhatsApp kullanmaya devam etmek, iletişimde kısıtlamalara ve güvenlik risklerine neden olabilir.
WHATSAPP DESTEĞİ SONA EREN TELEFONLAR
Meta'nın almış olduğu kararla birlikte WhatsApp, onlarca eski akıllı telefon modelinde çalışmayı durdurdu. Bu durumdan etkilenen cihazlar arasında iPhone 6S, iPhone SE, Samsung Galaxy S4 Mini gibi bir dönemin en popüler mobil aygıtları da karşımıza çıkıyor.
Listeye dahil olan telefonlar artık WhatsApp'a erişim sağlayamayacak. Yani mesaj gönderme, fotoğraf-video alışverişi, sesli-görüntülü arama ve topluluk grupları gibi özelliklerden faydalanamayacakları anlamına geliyor. İşte WhatsApp desteği sona eren o telefonlar:
Samsung
- Galaxy S4 mini I9195 LTE
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Core
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy Note 3 N9005 LTE
- Galaxy S4 Zoom
- Galaxy S4 Active
- Galaxy S4 mini I9192 Duos
- Galaxy S 19500
- Galaxy Grand
- Galaxy S3 Mini
- Galaxy S4 mini I9190
- Galaxy Express 2
Apple iPhone
- iPhone 6S
- iPhone SE
- iPhone 6S Plus
- iPhone 5
- iPhone 6
Motorola:
- Moto X
- Moto G
Lenovo:
- Lenovo S890
- Lenovo A858T
- Lenovo 46600
- Lenovo P70
Huawei:
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei GX1s
- Huawei C199
- Huawei Y625
LG:
- Optimus 4X HD P880
- Optimus L7
- Optimus G Pro
- Optimus G
Sony:
- Xperia Z1
- Xperia E3
WHATSAPP'IN DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ
Tabii ki de bu liste ilk olmadığı gibi son da değil. WhatsApp desteği sona eren telefonlar arasına gelecek dönemde yeni modeller de eklenmeye devam edecektir.
Öte tarafta ise telefonunuz listede yer almamasına rağmen yine de WhatsApp desteğinden mahrum kalmış olabilir. Bunu anlamak için işletim sistemi sürümünü kontrol etmeniz gerekiyor. WhatsApp'ın blog sayfasında belirtildiğine göre, mesajlaşma uygulaması yalnızca aşağıdaki cihazları ve sürümleri destekliyor:
- OS 5.0 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar
- iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar
- JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.0 veya daha yeni bir KaiOS sürümü yüklü telefonlar
Örneğin Android 4.0 sürümüyle çalışan bir telefona sahipseniz, yukarıdaki listede olmasa bile WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Benzer şekilde, iOS 12'den önceki sürümleri kullanan iPhone modelleri de bu durumdan etkilenecek.