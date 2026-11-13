LoL Worlds finali ne zaman, saat kaçta? LoL Worlds final nereden izlenir? Espor tutkunları, heyecanla beklenen final maçının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, LoL Worlds finali ne zaman, saat kaçta? LoL Worlds finali nereden izlenir? İşte 2026 League of Legends Dünya Şampiyonası finaline ilişkin detaylar...

LOL WORLDS FİNALİ NE ZAMAN?

League of Legends Dünya Şampiyonası (Worlds 2026) finali, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek karşılaşmada Gen.G ile Bilibili Gaming (BLG) dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

LOL WORLDS FİNALİ SAAT KAÇTA?

LoL Worlds 2026 final programı, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. New York yerel saatiyle 14.00'te başlayacak organizasyonda, final karşılaşmasından önce açılış töreni düzenlenecek. K/DA ve True Damage grupları törende sahne alacak.

LOL WORLDS FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2026 League of Legends Dünya Şampiyonası finali, ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da gerçekleştirilecek. Turnuvanın önceki aşamaları ise Los Angeles ve Teksas'ın Allen kentinde oynandı.

LOL WORLDS FİNALİNDE HANGİ TAKIMLAR KARŞILAŞACAK?

Worlds 2026 finalinde Güney Kore temsilcisi Gen.G ile Çin ekibi Bilibili Gaming (BLG) karşı karşıya gelecek.

Gen.G, yarı finalde Invictus Gaming'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Güney Kore ekibi, finale kadar oynadığı 11 oyunun 10'unu kazandı.

Bilibili Gaming ise yarı finalde son üç yılın şampiyonu T1'ı 3-1 yenerek final biletini aldı. Çin temsilcisi, çeyrek finalde de Dplus KIA'yı 3-0 mağlup etmişti.

LOL WORLDS FİNALİ KAÇ MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK?

League of Legends Dünya Şampiyonası finali, beş maçlık seri (Best of 5) formatında oynanacak. Seride üç galibiyete ilk ulaşan takım dünya şampiyonu olacak. Buna göre final karşılaşması en az üç, en fazla beş oyun sürecek.

LOL WORLDS FİNALİ NEREDEN İZLENİR?

LoL Worlds 2026 final karşılaşması, League of Legends'ın resmi espor platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın LoL Esports'un resmi YouTube ve Twitch kanallarından da yayınlanması bekleniyor.

LOL WORLDS 2026 TURNUVA TAKVİMİ

League of Legends Dünya Şampiyonası 2026 kapsamında oynanan aşamaların takvimi şöyle:

15-18 Ekim: Play-in aşaması (Los Angeles)

23-31 Ekim: İsviçre aşaması (Allen, Teksas)

3-6 Kasım: Çeyrek final (Allen, Teksas)

7-8 Kasım: Yarı final (Allen, Teksas)

14 Kasım: Büyük final (Brooklyn, New York)

LOL WORLDS 2026 AÇILIŞ TÖRENİNDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Worlds 2026 finalinin açılış töreninde League of Legends'ın sanal müzik grupları K/DA ve True Damage sahne alacak.

K/DA performansında MIYEON ve SOYEON'a Sophie Powers ile Mimi Webb eşlik edecek. True Damage gösterisinde ise SOYEON, Coco Jones, Vic Mensa ve Sofía Reyes ile birlikte sahneye çıkacak. Grup ayrıca turnuvanın resmi şarkısı "Know My Name"i seslendirecek.