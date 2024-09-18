Lotus Theory 1, 1000 beygirlik süper otomobil olarak tanıtıldı: İşte teknik özellikleri

18 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:21

Lotus, yeni elektrikli süper otomobil konsepti Theory 1 ile otomotiv dünyasında büyük heyecan uyandırdı. Tam 1000 beygir gücü ile performans canavarı olduğunu gösteren otomobil, yüzde 85 oranında üretime hazır. İşte Lotus Theory 1 teknik özellikleri!

Lotus, elektrikli süper otomobil konsepti "Theory 1" ile otomotiv dünyasında heyecan uyandırdı. 1000 beygir gücüyle sınırları zorlayan bu fütüristik görünümlü araç, üç kişilik iç yapısı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. Lotus, sosyal medya hesaplarından yayınladığı fragmanlarla Theory 1'in çarpıcı tasarımına dair ilk ipuçlarını paylaştı.

LOTUS THEORY 1 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç, klasik Series 1 Esprit modelinden ilham alan çizgileriyle dikkat çekerken, Coventry'deki özel tasarım merkezinde geliştirildi. Kendine özgü platform üzerinde şekillenen Theory 1, 4490 mm uzunluğu, 2000 mm genişliği, 1140 mm yüksekliği ve 2650 mm dingil mesafesiyle dikkatleri topluyor.

Ön kısımda yer alan difüzör ve hava deflektörleri, aracın aerodinamik yapısını destekleyerek hava akışını optimize ediyor. Bu hava akımı, aracın alt kısmındaki yapıyı soğutma sistemine yönlendirirken, sürüklenmeyi minimize edip, arka kanatta yere basma kuvvetini en üst seviyeye taşıyor. Aracın gövdesi ise iki farklı tasarım öğesiyle buluşuyor; karbon fiber detaylar ve cam kubbe çatısıyla göz alıcı bir estetik sunuyor.

Theory 1, McLaren F1'in efsanevi üç koltuk düzenini andıran bir iç mekanla geliyor. Sürücü koltuğu tam ortada konumlandırılmışken, yolcu koltukları iki yanında yer alıyor. Bu sıra dışı düzen, araca spor otomobil dünyasında ayrıcalıklı bir konum kazandırıyor. Direksiyon üzerindeki küçük ekran ve hız göstergesinin ön cama yakın konumlandırılması ise sürüş deneyimini daha sezgisel hale getiriyor.

Arka motorun yanına yerleştirilen 70 kWh'lik batarya, çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistemle birleşerek Theory 1'e 1000 beygirlik bir güç sağlıyor. Bu devasa güç, aracın 0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyor. Maksimum hızı 320 km/s olan bu süper otomobil, tek şarjla 402 km menzil sunuyor.

Lotus’un Baş Sorumlusu Ben Payne, aracın yüzde 85’inin üretime hazır olduğunu açıkladı.