M4 iPad Pro, işlemci performansında dünya rekoru kırdı

16 May 2024 11:39 - Güncelleme : 16 May 2024 12:20

Apple'ın geçen hafta piyasaya sürdüğü iPad Pro modelinde kullanılan M4 işlemcisi, şu anda satın alınabilen en güçlü MacBook Pro'yu tek çekirdek performansında geride bıraktığı önceki kıyaslama testlerinin ardından bir kez daha teste tabi tutuldu.

M4'ün performans çekirdekleri 4.40GHz hızında çalışıyor. LN2 tekniğiyle yapılan hız aşırtma sayesinde bu oran 4.41GHz'ye ulaşmayı başardı. Bu sayede ARM tabanlı işlemci Geekbench 6'da 4000 puan alarak yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldu.

Test sırasında, hız aşırtma işlemlerinde rekor kırmak için sıklıkla tercih edilen bir soğutma çözümü olarak karşımıza çıkan "sıvı nitrojen ile soğutma" yöntemi kullanıldı. Apple, izin verilen frekans hızının aşılmasını engelleyen yöntemler kullanıyor. Sıvı nitrojen sayesinde bu sınırlama nispeten de olsa aşıldı.

TEK ÇEKİRDEKTE M3 MAX'İ GEÇMİŞTİ

Önceki testlerde M4 çipinin 10 çekirdekli varyantı, ortalama 3 bin 695 tek çekirdek puanı ve ortalama 14 bin 550 çok çekirdek puanı elde etmişti.

Tek çekirdek performansı söz konusu olduğunda M4, M3 Max işlemcili MacBook Pro'dan daha hızlı olurken, çok çekirdek performansında da M2 Max çipiyle kafa kafaya gittiği öğrenildi.

Rakamları Apple'ın diğer çipleriyle karşılaştırdığımızda ortaya şu sonuçlar çıktı: (soldaki tek çekirdek, sağdaki çok çekirdek)

- M4: 3,695 - 14,550

- A17 Pro: 2,908 - 7,234

- M2: 2,540 - 9,360

- M2 Pro: 2,651 - 14,295

- M2 Max: 2,802 - 14,800

- M1: 2,272 - 8,208

- M3: 3,087 - 11,702

- M3 Pro: 3,112 - 15,286

- M3 Max: 3,128 - 20,957