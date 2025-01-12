M87 kara deliğindeki gama ışığı patlaması ilk kez görüntülendi

12 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:51

Bilim insanları, M87 galaksisindeki süper kütleli kara deliğin jetlerinden çıkan bir gama ışını patlamasını ilk kez gözlemledi. Bu keşif, kara deliklerin gizemini daha da derinleştiriyor ve evrenin en yüksek enerjili olaylarından birine ışık tutuyor.

Bilim dünyası, dev bir keşfe imza atarak, M87 galaksisindeki süper kütleli kara deliğin jetlerinden çıkan bir gama ışını patlamasını ilk kez gözlemledi. Bu olağanüstü gözlem, Event Horizon Teleskobu (EHT) iş birliği ile yapıldı ve kara deliklerin ve ışınlarının nasıl davrandığına dair önemli veriler sundu.

KARA DELİKTEKİ SIRADIŞI OLAY

M87 galaksisinin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik, güçlü jetler fırlatırken aynı zamanda maddeyi hızla yutuyor. Bu kara deliğin etrafındaki devasa yapılar ve enerjik patlamalar, bilim insanlarının ilgisini yıllardır çekiyordu. EHT, 2018 yılında bu kara deliğin ilk fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Ancak bu yeni gözlem, daha da heyecan verici bir keşfe imza atıyor.

UZUN SÜREDİR BEKLENEN BİR KEŞİF

M87 kara deliğinde 10 yıldan uzun süredir gama ışını patlaması gözlemlenmiyordu. Bu patlama, EHT’nin yaptığı gözlemler sırasında tesadüfen yakalandı ve bilim insanlarına önemli bilgiler sundu. Gama ışınları, kara delik jetlerinden çıkan ve yüksek enerjiye sahip olan patlamalar olarak biliniyor. Bu patlama, 3 gün boyunca devam etti ve 170 astronomik birimden daha küçük bir alandan kaynaklandı.

PATLAMA VE IŞIK HALKASINDAKİ DEĞİŞİM

Patlama sırasında, kara delik etrafındaki ışık halkasında da belirgin değişiklikler gözlemlendi. Bilim insanları, bu değişimlerin patlama ile ışık halkası arasında bir ilişki olduğunu ve birbirlerini etkilediklerini düşünüyor. Bu bulgular, kara delikler ve etraflarındaki fiziksel olaylarla ilgili daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacak.

GELECEK GÖZLEMLERLE YENİ BİLGİLER

Bilim insanları, gama ışını patlamalarının kaynağını ve kara delik jetlerindeki parçacık hızlandırma mekanizmalarını daha iyi anlamak için gelecekte daha fazla gözlem yapmayı planlıyor. M87 kara deliğinden gelen bu patlama, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda ve bu keşif, kuantum fiziği ve gökbilim alanında önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.