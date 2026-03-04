Menü Kapat
TGRT Haber
MacBook Neo fiyatı ne kadar özellikleri neler? Apple MacBook Neo satışa çıkacağı tarih

Apple MacBook Neo'yu sonunda tanıttı. Bildiğiniz üzere şirketin bir süredir iPhone işlemcisi kullanan daha hesaplı bir MacBook modeli çıkaracağına yönelik yoğun söylentiler vardı. Nitekim, aylar süren sızıntıların ve iddiaların ardından Apple bu MacBook modelini MacBook Neo adıyla resmi olarak duyurdu. Peki, MacBook Neo fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

MacBook Neo fiyatı ne kadar özellikleri neler? Apple MacBook Neo satışa çıkacağı tarih
, Mac ailesine tamamen yeni bir model ekledi. MacBook Neo adıyla tanıtılan cihaz, şirketin “daha fazla kullanıcıyı Mac ekosistemine kazandırma” hedefiyle geliştirdiği uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Cupertino merkezli şirket, yeni modelin tasarımından performansına kadar birçok alanda klasik Mac deneyimini muhafaza ettiğini ancak fiyat tarafında bugüne kadarki en iddialı seviyeye indiğini ifade ediyor. MacBook Neo, Apple’ın alışılmış tasarım çizgisini sürdüren alüminyum kasa ile geliyor. Ekran tarafında ise 13 inç Liquid Retina ekran bulunuyor. 2408 × 1506 çözünürlüğe sahip ekran, 500 nit parlaklık ve 1 milyar renk desteği sunuyor.

MacBook Neo fiyatı ne kadar özellikleri neler? Apple MacBook Neo satışa çıkacağı tarih

MACBOOK NEO FİYATI NE KADAR?

Apple A18 Pro çipi bulunan cihazın yapay zekâ tarafında ise cihazda 16 çekirdekli Neural Engine yer alıyor. Bu sayede Apple Intelligence özellikleri ve uygulamalardaki AI işlemleri 3 kata kadar daha seri çalışabiliyor. Apple, MacBook Neo'nun tek şarjla 16 saate kadar kullanım süresi sağladığını belirtiyor. MacBook Neo, daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeyi amaçlayan, nispeten daha uygun fiyatlı bir Mac alternatifi olarak konumlandırılıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 37.999 TL olarak açıklandı. Apple'ın açıklamasına göre MacBook Neo için ön sipariş süreci başladı. Cihaz, 11 Mart 2026 itibarıyla satışa çıkarılacak.

MacBook Neo fiyatı ne kadar özellikleri neler? Apple MacBook Neo satışa çıkacağı tarih

MACBOOK NEO ÖZELLİKLERİ NELER?

  • 13 inç Liquid Retina ekran
  • 2408 × 1506 çözünürlük
  • 500 nit parlaklık
  • A18 Pro işlemci
  • 5 çekirdekli GPU
  • 16 çekirdekli Neural Engine
  • 8 GB RAM
  • 256/512 GB SSD depolama
  • 1080p FaceTime HD kamera
  • Spatial Audio destekli çift hoparlör
  • Magic Keyboard
  • Multi-Touch trackpad
  • Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6
  • 2 adet USB-C portu
  • Kulaklık girişi
