MacBook'ta 76 tane güvenlik açığı tespit edildi: Apple'dan acil güncelleme!

17 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:06

Apple, yeni macOS 15 Sequoia sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Güncelleme, pencere yerleştirme, iPhone ekranını Mac'e yansıtma ve yeni "Parolalar" uygulaması gibi özelliklerle birlikte 76 güvenlik açığını kapatan yamalar içeriyor. İşte detaylar!

Apple, yeni macOS 15 Sequoia sürümünü resmi olarak kullanıcıların hizmetine sundu. Bu büyük güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Pencere yerleştirme, iPhone ekranını Mac'e yansıtma, yeni "Parolalar" uygulaması gibi dikkat çeken özelliklerle gelen Sequoia, aynı zamanda güvenlik iyileştirmeleriyle de öne çıkıyor.

76 GÜVENLİK AÇIĞI GİDERİLDİ

9to5Mac'in haberine göre macOS Sequoia'nın ilk genel sürümü, 76 farklı güvenlik açığını kapatan yamalarla birlikte geldi. Apple'ın Güvenlik Güncellemeleri sayfasında paylaştığı bilgilere göre, yamalar çeşitli güvenlik açıklarını kapsıyor. Bu açıklar arasında çekirdek (kernel) seviyesinde bulunan hatalar, Siri, Haritalar ve Kestirmeler gibi uygulamalardaki hassas verilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi gibi kritik düzeltmeler yer alıyor. Ayrıca keyfi kod çalıştırma, yetki yükseltme ve bellek sızıntıları gibi olası tehditlere karşı da koruma sağlayan iyileştirmeler yapıldı.

Apple, bu güncellemeyle birlikte bellek yönetimini geliştirerek, giriş doğrulamalarını güçlendirerek ve sandbox kısıtlamalarını artırarak olası saldırılara karşı ek güvenlik katmanları ekledi. Bu sayede kullanıcılar, macOS Sequoia'yı daha güvenli ve sağlam bir şekilde kullanma imkanına sahip oluyor.

MACOS SEQUOIA NASIL YÜKLENİR?

MacBook kullanıcıları, ekranın sol üst köşesindeki Apple simgesine tıklayıp, Sistem Ayarları bölümüne girerek ve Genel > Yazılım Güncelleme'ye girerek macOS Sequoia güncellemesini yükleyebilir. Güncellemenin indirilme ve yüklenme süresi, kullanıcının internet bağlantısının hızına göre değişiklik gösterebiliyor.

MACOS SEQUOIA İLE UYUMLU CİHAZLAR