Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

MacOS 26 güncellemesini alacak cihazlar: Tam liste açıklandı, 4 modele veda

Apple, bir dönemin gözde Mac modellerine veda etmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni büyük işletim sistemi güncellemesi olan MacOS 26, bazı eski Intel tabanlı cihazlara artık destek sunmayacak. İşte macOS 26 güncellemesini alacak modeller...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MacOS 26 güncellemesini alacak cihazlar: Tam liste açıklandı, 4 modele veda
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 16:43

Bir sonraki büyük macOS sürümü olan ve "macOS 26" olarak adlandırılacağı iddia edilen işletim sisteminin, halihazırda macOS Sequoia ile uyumlu olan bazı eski Intel tabanlı Mac modellerine desteği kesmesi bekleniyor. AppleInsider'ın haberine göre, aşağıdaki Mac modelleri macOS 26 güncellemesini almayacak:

  • MacBook Pro (2018)
  • iMac (2019)
  • iMac Pro (2017)
  • Mac mini (2018)
  • MacBook Air (2020, Intel tabanlı)

Listede yer alan modeller, macOS Sequoia'nın desteklediği en eski cihazlardı. Ancak geliştirici sürümlerinde yer almamaları, macOS 26'nın resmi uyumluluk listesinde yer almayacaklarının güçlü bir işareti olarak görülüyor.

MACOS 26 HANGİ MAC'LERE GELECEK?

Bu, Apple'ın üst üste ikinci yıl Intel tabanlı Mac'lere olan desteği daraltması anlamına geliyor. Şirket, tam özellik setini ise esas olarak Apple Silicon cihazlara sunmayı sürdürüyor. Ek olarak macOS 26'nın beklenen uyumluluk listesi şu şekilde olacak:

  • MacBook Pro (2019 ve sonrası)
  • iMac (2020 ve sonrası)
  • Mac Pro (2019 ve sonrası)
  • Mac mini (M1 ve sonrası)
  • Mac Studio (tüm modeller)
  • MacBook Air (M1 ve sonrası)

macOS 26'nın ilk geliştirici betasının 17 GB'ı aşması bekleniyor; bu, macOS Sequoia'nın ilk betasına kıyasla yaklaşık 2 GB daha büyük. Güncellemenin, VisionOS'un tasarım dilinden fazlasıyla esinleneceği ve 3D yarı saydam materyaller ile yuvarlatılmış pencere öğeleri içereceği belirtiliyor. Bu tasarım değişikliklerinin, son yıllardaki en büyük görsel yenilikler arasında yer alacağı ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gmail artık tüm mesajları saniyeler içinde özetleyecek: Uzun e-postalara elveda
Starship başarısız oldu ama Elon Musk Mars'tan vazgeçmiyor! Kızıl Gezegen'e ilk uçuş için tarih verildi

Sıkça Sorulan Sorular

macOS 26 ne zaman tanıtılacak?
Apple, bir sonraki büyük macOS sürümü olan macOS 26'yı, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak olan WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde tanıtacak.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.