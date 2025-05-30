MacOS 26 güncellemesini alacak cihazlar: Tam liste açıklandı, 4 modele veda

Apple, bir dönemin gözde Mac modellerine veda etmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni büyük işletim sistemi güncellemesi olan MacOS 26, bazı eski Intel tabanlı cihazlara artık destek sunmayacak. İşte macOS 26 güncellemesini alacak modeller...

Bir sonraki büyük macOS sürümü olan ve "macOS 26" olarak adlandırılacağı iddia edilen işletim sisteminin, halihazırda macOS Sequoia ile uyumlu olan bazı eski Intel tabanlı Mac modellerine desteği kesmesi bekleniyor. AppleInsider'ın haberine göre, aşağıdaki Mac modelleri macOS 26 güncellemesini almayacak:

MacBook Pro (2018)

iMac (2019)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2018)

MacBook Air (2020, Intel tabanlı)

Listede yer alan modeller, macOS Sequoia'nın desteklediği en eski cihazlardı. Ancak geliştirici sürümlerinde yer almamaları, macOS 26'nın resmi uyumluluk listesinde yer almayacaklarının güçlü bir işareti olarak görülüyor.

MACOS 26 HANGİ MAC'LERE GELECEK?

Bu, Apple'ın üst üste ikinci yıl Intel tabanlı Mac'lere olan desteği daraltması anlamına geliyor. Şirket, tam özellik setini ise esas olarak Apple Silicon cihazlara sunmayı sürdürüyor. Ek olarak macOS 26'nın beklenen uyumluluk listesi şu şekilde olacak:

MacBook Pro (2019 ve sonrası)

iMac (2020 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

Mac mini (M1 ve sonrası)

Mac Studio (tüm modeller)

MacBook Air (M1 ve sonrası)

macOS 26'nın ilk geliştirici betasının 17 GB'ı aşması bekleniyor; bu, macOS Sequoia'nın ilk betasına kıyasla yaklaşık 2 GB daha büyük. Güncellemenin, VisionOS'un tasarım dilinden fazlasıyla esinleneceği ve 3D yarı saydam materyaller ile yuvarlatılmış pencere öğeleri içereceği belirtiliyor. Bu tasarım değişikliklerinin, son yıllardaki en büyük görsel yenilikler arasında yer alacağı ifade ediliyor.