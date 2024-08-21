Mafia: The Old Country tanıtıldı! İşte çıkış tarihi ve fragmanı

21 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:25

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2K Games tarafından yayınlanan aksiyon-macera türündeki video oyun serisi Mafia, üç oyundan oluşuyor. İlk iki oyunu 2K Czech, üçüncüsünü Hangar 13 geliştirmişti. Yine Hangar 13'ün ellerinden çıkan yeni Mafia: The Old Country çıkış tarihi duyuruldu.

Sicilya mafyasının kökenlerinde geçen Mafia: The Old Country, Gamescom Opening Night Live'da bir tanıtım fragmanı ile duyuruldu.

Tanıtım fragmanına eşlik eden açıklamada, "Eleştirmenlerce beğenilen Mafia serisinin bilinen otantik gerçekçiliği ve zengin hikaye anlatımıyla hayata geçirilen aksiyonla, bu tehlikeli ve affetmeyen çağda hayatta kalmak için savaşın." ifadesi kullanıldı.

MAFİA: THE OLD COUNTRY NASIL OLACAK?

Hangar 13 Başkanı Nick Baynes, oyunu şöyle özetledi:

"Az önce gördüğünüz, 1900'lerin Sicilya'sında Mafia'nın doğuşu sırasında geçen heyecan verici bir hikaye olan Mafia: The Old Country'ye ilk bakış. Hayranların Mafia serisinde sevdiği şeylerin köklerine geri dönüyoruz, klasik mafya filmi hissiyle derin bir doğrusal anlatı hazırlıyoruz."

Hangar 13, Ağustos 2022'de yeni bir Mafia'nın geliştirilmekte olduğunu doğrulamıştı.

Genel müdür Roman Hladík, yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl uzakta olmasına ve şu anda daha fazla bir şey paylaşamamamıza rağmen, bu sevilen franchise üzerinde çalışmaya devam etmek ve oyuncularımızı yeni hikayelerle eğlendirmek için gerçekten heyecanlıyız." demişti.

O yılın başlarında Hangar 13'ün Mafia üçlemesindeki olaylardan önce geçen bir prequel üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

MAFİA: THE OLD COUNTRY ÇIKIŞ TARİHİ

Mafia: The Old Country, 2025 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürülecek.