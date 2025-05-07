Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mahkeme kararı sonrası ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Google'a 10 yıllık yasak yolda

ABD Adalet Bakanlığı, dijital reklam pazarında rekabetin yeniden sağlanması için teknoloji devi Google'a radikal yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından "kasıtlı olarak tekel gücü elde etmek ve bunu sürdürmek" suçundan hüküm giyen Google'ın, reklam ekosisteminde kritik öneme sahip iki büyük hizmetini aşamalı olarak elden çıkarması isteniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 16:40

Geçtiğimiz ay Amerikan mahkemesi, Google'ı dijital reklam alanında "kasıtlı olarak tekel gücü elde etmek ve bunu sürdürmekten" suçlu bulmuştu. The Verge sitesinin haberine göre, bu kararın ardından ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) rekabetin yeniden tesis edilmesi için şirketin 2 büyük reklam hizmetini satmasını istiyor.

GOOGLE'A 'REKLAM HİZMETLERİNİ SAT' BASKISI

Bakanlığın dosyasında, Google'ın reklam borsası ürünü AdX'i ve internet sitesi yayıncıları için kullanılan reklam sunucu sistemi DoubleClick for Publishers (DFP)'yi "aşamalı" olarak elden çıkarması gerektiği belirtiliyor.

Bakanlık ayrıca, Google'ın AdX'i sattıktan sonra 10 yıl boyunca bir reklam borsası işletmesini yasaklamak istiyor.

Mahkeme kararı sonrası ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Google'a 10 yıllık yasak yolda

Adalet Bakanlığı, Google'ın "yayıncıların AdX kullanmamaları halinde önemli gelir kaybına uğramalarını sağladığını" iddia etti. Ayrıca arama devini, AdX ve DFP'yi entegre ederek web sitelerini Google'ın yayıncı ürününü kullanmaya zorlayarak tekel oluşturmakla suçladı.

Önerilen düzenlemeler, Google'ın reklam satın alma araçlarını (AdWords dahil) tüm üçüncü taraf reklam teknolojisi ürünleriyle "teklif verme, eşleştirme, reklam yerleşimi veya bilgi sağlama" konularında ayrımcılık yapmaksızın, yalnızca reklamverenin açık talimatı doğrultusunda çalışacak şekilde açmasını da içeriyor.

Dosyada şu ifadelere yer veriliyor:

"Google'ın hukuka aykırı şekilde elde ettiği tekelleri ve bu yasa dışı planın temel araçlarını içeren ürünlerin elden çıkarılması dâhil olmak üzere bu kapsamlı yaptırımlar; Google'ın tekellerine son vermek, ihlallerin meyvesinden mahrum bırakmak, reklam borsası ve yayıncı reklam sunucu pazarlarına yeniden rekabet getirmek ve gelecekteki tekrarları önlemek için gereklidir."

Google'ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland ise önerilen önlemlerin yayıncılara ve reklamverenlere zarar vereceğini söyledi.

Google, ayrı bir dosyada kendi çözüm önerilerini sundu. Bu öneriler arasında, AdX’in gerçek zamanlı tekliflerinin tüm üçüncü taraf reklam sunucularına açılması ve Google’ın eylemlerinin bağımsız bir uyum gözlemcisi tarafından üç yıl boyunca denetlenmesi yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple 'gerçek tam ekran iPhone' için harekete geçti! iPhone 18 Pro ile yeni bir çağ başlıyor
Google Chrome satışa çıkabilir

Sıkça Sorulan Sorular

Google neden dijital reklamda tekel olmakla suçlanıyor?
Google, reklam borsası AdX ile yayıncı reklam sunucusu DFP'yi entegre ederek yayıncıları kendi sistemini kullanmaya zorladığı, aksi halde ciddi gelir kayıpları yaşanacağı algısını oluşturduğu için tekel gücünü kötüye kullanmakla suçlanıyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.