Mahkeme kararı sonrası ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Google'a 10 yıllık yasak yolda

ABD Adalet Bakanlığı, dijital reklam pazarında rekabetin yeniden sağlanması için teknoloji devi Google'a radikal yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından "kasıtlı olarak tekel gücü elde etmek ve bunu sürdürmek" suçundan hüküm giyen Google'ın, reklam ekosisteminde kritik öneme sahip iki büyük hizmetini aşamalı olarak elden çıkarması isteniyor.

Geçtiğimiz ay Amerikan mahkemesi, Google'ı dijital reklam alanında "kasıtlı olarak tekel gücü elde etmek ve bunu sürdürmekten" suçlu bulmuştu. The Verge sitesinin haberine göre, bu kararın ardından ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) rekabetin yeniden tesis edilmesi için şirketin 2 büyük reklam hizmetini satmasını istiyor.

GOOGLE'A 'REKLAM HİZMETLERİNİ SAT' BASKISI

Bakanlığın dosyasında, Google'ın reklam borsası ürünü AdX'i ve internet sitesi yayıncıları için kullanılan reklam sunucu sistemi DoubleClick for Publishers (DFP)'yi "aşamalı" olarak elden çıkarması gerektiği belirtiliyor.

Bakanlık ayrıca, Google'ın AdX'i sattıktan sonra 10 yıl boyunca bir reklam borsası işletmesini yasaklamak istiyor.

Adalet Bakanlığı, Google'ın "yayıncıların AdX kullanmamaları halinde önemli gelir kaybına uğramalarını sağladığını" iddia etti. Ayrıca arama devini, AdX ve DFP'yi entegre ederek web sitelerini Google'ın yayıncı ürününü kullanmaya zorlayarak tekel oluşturmakla suçladı.

Önerilen düzenlemeler, Google'ın reklam satın alma araçlarını (AdWords dahil) tüm üçüncü taraf reklam teknolojisi ürünleriyle "teklif verme, eşleştirme, reklam yerleşimi veya bilgi sağlama" konularında ayrımcılık yapmaksızın, yalnızca reklamverenin açık talimatı doğrultusunda çalışacak şekilde açmasını da içeriyor.

Dosyada şu ifadelere yer veriliyor:

"Google'ın hukuka aykırı şekilde elde ettiği tekelleri ve bu yasa dışı planın temel araçlarını içeren ürünlerin elden çıkarılması dâhil olmak üzere bu kapsamlı yaptırımlar; Google'ın tekellerine son vermek, ihlallerin meyvesinden mahrum bırakmak, reklam borsası ve yayıncı reklam sunucu pazarlarına yeniden rekabet getirmek ve gelecekteki tekrarları önlemek için gereklidir."

Google'ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland ise önerilen önlemlerin yayıncılara ve reklamverenlere zarar vereceğini söyledi.

Google, ayrı bir dosyada kendi çözüm önerilerini sundu. Bu öneriler arasında, AdX’in gerçek zamanlı tekliflerinin tüm üçüncü taraf reklam sunucularına açılması ve Google’ın eylemlerinin bağımsız bir uyum gözlemcisi tarafından üç yıl boyunca denetlenmesi yer alıyor.