Mahkeme son noktayı koydu! Google, köklü değişikliğe gidiyor

08 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:50

Epic Games ile Google arasındaki devam eden antitröst davasında, ABD'de bir federal mahkeme son noktayı koyan bir karara imza attı. Yargıç, Google'ın Android platformundaki uygulama mağazası politikalarını değiştirmesini zorunlu kılan bir hüküm verdi. İşte detaylar.

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ABD'de bir federal mahkeme, Google​'ın Android​ platformunda uygulama mağazası politikalarını önemli ölçüde değiştirmesi gerektiğine hükmetti. Söz konusu karar, 2020 yılında Epic Games​ tarafından Google'a karşı açılmış olan antitröst davasının sonucunda geldi. Jüri, geçtiğimiz yıl Google'ın Android uygulama pazarında sahip olduğu hakimiyeti kötüye kullandığına karar vermişti.

GOOGLE, ÜÇÜNCÜ TARAF ANDROID MAĞAZALARINA İZİN VERECEK

ABD'nin San Francisco şehrindeki mahkemede görülen davada yargıç, Google'ın Android ekosistemindeki geliştiricilere "rakip uygulama mağazalarını sunmayı zorlaştıran engelleri" kaldırmasını emretti.

Söz konusu kararla birlikte, 1 Kasım itibarıyla Google'ın 3 yıl boyunca, uygulamaları sadece Google Play'de başlatmaları için geliştiricilere ödeme yapması yasaklandı. Ayrıca şirket, geliştiricileri Google Play'in ödeme sistemini kullanmaya zorlayamayacak ve diğer Android uygulama mağazalarının Google Play'de yer almasına izin verecek.

Böylelikle Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, daha geniş bir uygulama ekosistemine sahip olacak.

GOOGLE - EPIC GAMES, 2020'DEN BERİ YASAL SAVAŞTA

Teknoloji devi Google ile oyun şirketi Epic Games, 2020 Ağustos ayından beri yasal düzlemde kavga ediyor. Bunun sebebi; Epic Games'in Fornite oyunu kullanıcılarına, uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemlerinde doğrudan fatura kesmesiydi.

Google, Epic Games'in bu adımını "kural ihlali" olarak nitelendirerek Fortnite'ı Play Store'den kaldırmıştı. Bunun üzerine Epic Games, kendi mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma imkanına sahip olmak için Google'a dava açtı.