MAM-T atışı yapan AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 10:48 - Güncelleme : 11 May 2024 10:54
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.
DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi.
TAM İSABET...
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi."
Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr