MAM-T atışı yapan AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet

11 May 2024 10:48 - Güncelleme : 11 May 2024 10:54

DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi.

TAM İSABET...

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi."

Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.