Manchester City, yeni formasını yapay zeka yardımıyla tasarlayacak! Yarışma başlatıldı

12 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:49

Manchester City, Puma ve DeepObjects iş birliğiyle taraftarların yapay zeka destekli bir araç kullanarak 2026-2027 sezonunun üçüncü formasını tasarlayabileceği bir yarışma düzenliyor. Kazanan tasarım hem oyuncular tarafından sahada giyilecek hem de taraftarlara satışa sunulacak.

Manchester City, taraftarlarından gelecekteki forma tasarımlarını yapay zeka ile oluşturmalarını istediği bir yarışma düzenliyor. Kazanan tasarım, 2026-2027 sezonunda City'nin resmi üçüncü forması olarak oyuncular tarafından giyilecek ve aynı zamanda taraftarlara satılacak.

Kulüp, bu projeyi başlatmak için Puma ile iş birliği yaptı ve DeepObjects adlı bir AI şirketi tarafından desteklenen bir "metinden görüntüye" (text-to-image) forma tasarım aracı geliştirdi. Bu aracı kullanmak için bir hesap oluşturmanız ve istediğiniz görünümü tanımlayan bir açıklama (prompt) girmeniz gerekiyor.

FORMA TASARIMINI FARKLI STİLLERDE OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Daha sonra, AI'ın tasarımınızı oluştururken kullanacağı bir stil seçiyorsunuz, örneğin "soyut", "duygusal fırça darbeleri" "rüya vizyonları" gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.

Puma AI Creator, sanal bir forma üzerinde dört farklı tasarım seçeneği oluşturuyor ve bu tasarımlarda yakaları, süsleme renklerini ve armaları özelleştirmenize olanak tanıyor. Toplamda 15 krediye sahipsiniz (bir tasarım oluşturmak bir kredi harcar), ancak yarışmaya yalnızca iki tasarımınızı gönderebilirsiniz. Yarışma 20 Aralık'ta sona eriyor.

Kazanan, taraftarların puanları ve Manchester City ile Puma'dan uzmanların değerlendirmeleriyle belirlenecek. Manchester City, oyuncuları Ederson, Stefan Ortega ve Rico Lewis'in ilk olarak Puma AI Creator'ı kullanarak "bir futbol kalesinin ağından esinlenen" bir kaleci kiti tasarladıklarını açıkladı. Kulübe göre bu forma, sahada giyilecek ilk AI tarafından üretilen futbol forması olacak.