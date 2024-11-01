Mark Zuckerberg itiraf etti: "Sosyal medyada sosyallik azalıyor!"

01 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:45

Mark Zuckerberg, sosyal medyanın algoritmalar ve yapay zeka odaklı içeriklerle dolması nedeniyle insan ilişkilerinin zayıfladığını belirterek bu durumun kaygı verici olduğunu ifade etti. Sosyal medyanın başlangıçtaki sosyallik amacından uzaklaştığını vurgulayan Zuckerberg, insan yapımı içeriklerin azaldığını ve arkadaş paylaşımlarının geri plana düştüğünü söyledi.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyanın artık eskisi kadar "sosyal" olmadığını söyledi. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal medyada insan ilişkilerinin gerilediğini belirten Zuckerberg, bu durumun kaygı verici bir hal aldığını vurguladı.

DOSTLUK BİTTİ, ALGORİTMALAR KAZANDI

Zuckerberg'e göre, artık sosyal medyada gördüğümüz içeriklerin büyük bölümü arkadaşlarımızın değil, algoritmaların önerdiği paylaşımlardan oluşuyor. Meta CEO'su, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yapay zeka içeriklerinin yükselişinin kullanıcı deneyimini zenginleştirdiğini savunsa da, insan yapımı içeriklerin azalmasıyla sosyal bağların zayıfladığını ifade ediyor.

"Başlangıçta kullanıcılar, platformlarda daha çok arkadaşlarının paylaşımlarını görüyordu" diyen Zuckerberg, "Ancak artık içerikler, algoritmaların bizim için seçtiği yapay zeka üretimli içeriklerle dolup taşıyor. Bu durum, arkadaşlarımızın paylaşımlarından uzaklaşmamıza neden oluyor" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA, İNSAN İLİŞKİLERİNE ZARAR VERDİ

Meta'nın algoritmaları, kullanıcıların ilgisini çekmek için AI içeriklerini öne çıkarıyor. Bu içerikler sayesinde platformda geçirilen süre artarken, arkadaşların paylaştığı gerçek hayat deneyimlerinin geri plana düştüğü görülüyor. Zuckerberg, yapay zekanın kullanıcıları daha uzun süre platformda tutma konusunda başarılı olduğunu kabul ediyor. Ancak sosyal medya platformlarının bir "sosyal" olmaktan uzaklaştığını ve bu durumun insan ilişkilerine zarar verebileceğini de ekliyor.

Meta'nın, kullanıcı deneyimini yapay zeka ile zenginleştirmeyi sürdüreceğini belirten Zuckerberg, bu değişimi bir evrim olarak tanımlıyor. Yine de bu evrimin sosyalliği azaltmasından memnun değil gibi.