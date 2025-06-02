Mark Zuckerberg savaşa giriyor! Meta filmleri gerçek yapacak

Dünya teknoloji devlerinden Meta ve savunma sanayii şirketi Anduril Industries Inc., askeri alanda kullanılacak genişletilmiş gerçeklik (XR) ürünlerinin tasarımı, üretimi ve pazarlanması konusunda önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu ortaklık, Silikon Vadisi'nde askeri teknoloji geliştirme konusundaki geleneksel "kırmızı çizgilerin" aşıldığının adeta bir göstergesi oldu.

KURTARMA OPERASYONU

Meta'nın metaverse vizyonuyla büyük yatırımlar yaptığı ancak bugüne kadar önemli maliyetlere katlandığı Reality Labs bölümü için bu anlaşma, bir nevi can simidi niteliğinde. Finansal olarak zorlu bir dönemden geçen bu bölüm, askeri alanda yeni bir kullanım alanı bularak sürdürülebilirlik adına önemli bir adım atmış oluyor.

TEKNOLOJİ KASKA GİRECEK

İş birliğinin ana odak noktalarından biri, "Eagle Eye" (Kartal Gözü) adı verilen kask gibi ürünlerin geliştirilmesi. Bu tür ürünler, askerlerin savaş alanındaki durumsal farkındalığını ve kontrol yeteneğini artırarak muharebe operasyonlarına katkı sağlamayı hedefliyor.