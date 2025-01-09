Mark Zuckerberg’in 900 bin dolarlık saati ve Meta’da büyük değişim

09 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:42

Mark Zuckerberg, üçüncü taraf doğrulama sistemine son verdiğini duyururken yaklaşık 900 bin dolarlık nadir bir saatle dikkat çekti. Greubel Forsey Hand Made 1, yılda sadece 2-3 adet üretiliyor ve tam 6.000 saatlik bir emeğin ürünü.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg​, Facebook​ ve Instagram​ gibi platformlarda üçüncü taraf doğrulama sistemine son verdiğini duyurduğu videoda dikkat çeken bir saat​ taktı. Yaklaşık 900 bin dolar değerindeki bu saat, dünyadaki en nadir modellerden biri olan Greubel Forsey Hand Made 1 idi. İşte linki:

https://www.instagram.com/reel/DEhf2uTJUs0/?utm_source=ig_web_copy_link

EL YAPIMI, YILIN İKONİK SAATİ

Zuckerberg’in taktığı bu özel saat, sadece fiyatıyla değil, üretim süreciyle de dikkat çekiyor. Her bir saat, tam 6.000 saatlik bir emekle üretiliyor ve yılda sadece 2 veya 3 adet piyasaya sürülüyor. Saatin satış fiyatı vergiler hariç 895.500 dolar olarak açıklanıyor.

Saat, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak görülüyor. Greubel Forsey’in CEO’su Michel Nydegger, “Modern dijital dünyanın şekillenmesinde rol oynayan birinin, geleneksel saat yapımına böylesine bir değer vermesi sevindirici” dedi.

Zuckerberg’in 218 milyar dolarlık serveti düşünüldüğünde, bu saat onun için küçük bir harcama gibi görünüyor. Ancak moda uzmanlarına göre bu saat, sadece zenginlik göstergesi değil, aynı zamanda güç ve statünün bir simgesi.

Bazı moda danışmanları ise Zuckerberg’in böylesine pahalı ve özel bir saati, içerik denetimine son verme gibi hassas bir konuda yaptığı duyuru sırasında takmasını “uyumsuz ve düşüncesizce” buldu. Reginald Ferguson, “Saat doğrudan bir zenginlik göstergesi değil, ama bu duyuruya pek de uygun bir tercih değil” dedi.

Zuckerberg’in lüks saatlere ilgisi yeni değil. Daha önce de nadir bulunan modellerle görülen Zuckerberg, moda dünyasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Bu saat ise, ona “benzersiz” statüsünü bir kez daha hatırlattı.

Meta, yapılan değişiklikle ilgili yorum yapmazken, Zuckerberg’in hem yaptığı duyuru hem de taktığı saat, sosyal medyada uzun süre konuşulacağa benziyor.