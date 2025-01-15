Mark Zuckerberg'ten büyük işçi kıyımı

15 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:53

Meta, düşük performans gösteren çalışanları hedef alarak 3.600 kişiyi işten çıkaracak. CEO Mark Zuckerberg, “Verimlilik yılı” kapsamında yapılan bu kesintilerle şirketin en güçlü yetenekleri elde tutmayı amaçladığını açıkladı

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Meta​, çalışanlarının yaklaşık %5’ini performans değerlendirmeleri sonucu işten çıkarma​ kararı aldı. Bu, yaklaşık 3.600 kişinin işine son verileceği anlamına geliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg​, şirket içi bir notta, performans standartlarını yükseltme kararı aldıklarını ve düşük performans gösteren çalışanlarla daha hızlı yollarını ayıracaklarını ifade etti.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ HIZLANIYOR

Zuckerberg, “Normalde beklentileri karşılamayan çalışanlarla bir yıl içinde yollarımızı ayırıyoruz, ancak bu dönemde daha kapsamlı performans bazlı kesintiler yapacağız” dedi. Meta’nın performans değerlendirme dönemi Şubat ayında sona erecek. İlk işten çıkarma bildirimlerinin 10 Şubat’ta ABD’deki çalışanlara yapılması bekleniyor. Diğer ülkelerdeki çalışanlar ise daha sonra bilgilendirilecek.

CÖMERT TAZMİNAT SÖZÜ

Zuckerberg, işten çıkarılanlara önceki kesintilerde olduğu gibi cömert bir tazminat paketi sunacaklarını belirtti. Ayrıca, düşük performans gösterenlerin yerine yeni çalışanlar almayı planladıklarını ekledi.

"VERİMLİLİK YILI" VE GELECEK PLANLARI

Zuckerberg, 2023’ü şirketin “verimlilik yılı” ilan etmişti. O dönemde 10.000 kişilik bir işten çıkarma planı duyurulmuştu. Yeni kesintilerle birlikte Meta’nın toplam çalışan sayısında %10’luk bir azalma bekleniyor. Zuckerberg, bu kararların şirketin en güçlü yetenekleri elde tutmasını ve yenilerini işe almasını sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

Meta, son dönemde ABD merkezli doğruluk kontrolü ekiplerini dağıttı, çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarını sonlandırdı ve “nefret söylemi” politikalarında değişikliğe gitti. Zuckerberg, bu adımlarla şirketi yapay zeka, akıllı gözlükler ve sosyal medyanın geleceği gibi alanlara daha fazla odaklanmak için hazırladıklarını belirtti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Meta’nın işten çıkarma hamlesi, diğer teknoloji devleri arasında da benzer uygulamaların arttığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz hafta Microsoft’un da düşük performans gösteren çalışanları hedefleyen bir işten çıkarma planı olduğu bildirilmişti.