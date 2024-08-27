Mark Zuckerberg'den çarpıcı 'Biden' itirafı: "Çok pişmanım"

27 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:11

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Zuckerberg, Kovid-19 salgını ile ilgili içerikleri sansürlemesi için ABD hükümetinden baskı gördüklerini öne sürdü ve şirketin bu taleplere uyma kararından pişmanlık duyduğunu belirtti.

BBC'nin aktardığına göre Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne yazdığı mektupta, 2021 yılında Beyaz Saray dahil Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin, Kovid-19'la ilgili bazı içerikleri (mizah ve hiciv dahil) sansürlemeleri için aylarca baskı yaptığını iddia etti.

Meta'nın bu içerikleri kaldırma kararının kendi yetkisinde olduğunu belirten Zuckerberg, "Hükümet baskısı yanlıştı ve ben bu konuda daha fazla ses çıkarmadığımız için pişmanım." ifadesini kullandı.

FACEBOOK, 20 MİLYONDAN FAZLA İÇERİĞİ KALDIRDI

Pandemi sırasında Facebook yetkilileri, virüsle ilgili yanlış bilgiler içerdiği ya da politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle bazı paylaşımları kaldırdığı için karantina, aşı ve maske zorunluluklarını eleştirenlerin tepkisini çekmişti. Toplamda Facebook bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 20 milyondan fazla içeriği kaldırmıştı.

Sosyal medya şirketlerinin kullanıcıları tarafından paylaşılan yorum, resim ve diğer içerikleri denetleme konusunda "ne kadar ileri gitmeleri" gerektiği konusunda global çapta giderek büyüyen bir tartışma var.

Bazı platformlar, kullanıcıların çevrimiçi olarak ne söyleyip ne söyleyemeyecekleri konusunda müdahaleden kaçınmaları gerektiğini düşünüyor, bazı hükümetler ise aşırı bir serbest bırakma tavrının suç davranışlarını teşvik edebileceğini savunuyor.

Fransız yetkililer, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alarak, şirketin mesajlaşma uygulamasında suçla, özellikle çocuk cinsel istismar materyaliyle mücadelede yetersiz kaldığını iddia etti.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski Başkan Donald Trump arasında geçecek seçimde Zuckerberg, tarafsız görünmeye özen gösteriyor. Zuckerberg, mektubunda "Amacım tarafsız kalmak." ifadesini kullandı.

"DEVAMI OLURSA KARŞI KOYACAĞIZ"

Ayrıca Mark Zuckerberg, herhangi bir yönetimden gelecek baskı sebebiyle içerik standartlarından ödün vermemeleri gerektiğini düşündüğünü ve böyle bir şey tekrarlanırsa karşı koymaya hazır olduklarını vurguladı.