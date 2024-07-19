Mars keşif aracı, 'Kızıl Gezegen'de olmaması gereken' bir şeyi yanlışlıkla buldu

19 Temmuz 2024 17:02 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:14

Venüs'te insan yaşamı için önemli iki element bulundu

Venüs'te insan yaşamı için önemli iki element bulundu

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Gediz Vadisi Kanalı'nda sıradan görünen bir kayanın üzerinde yuvarlanarak beklenmedik bir keşfe imza attı. 899 kilogram ağırlığındaki aracın kayanın üzerine düşmesiyle kaya çatladı ve içerisinden saf kükürt kristalleri ortaya çıktı.

Science Alert'in aktardığına göre Curiosity'nin bu keşfi, Mars yüzeyinde saf element formunda kükürdün ilk kez bulunması nedeniyle büyük ilk gördü. Sülfatların Mars’ta yaygın olarak bulunduğu bilinse de saf kükürdün varlığı bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Üstelik daha da ilginç olanı, Gediz Vadisi Kanalı'ndaki diğer birçok kayanın da benzer özellikler göstermesi ve bu bölgede saf kükürdün bol miktarda bulunabileceği ihtimalini doğurması.

"BU KEŞİF, ÇÖLDE VAHA BULMAK GİBİ"

Curiosity proje bilimcisi Ashwin Vasavada, keşfin önemini şu sözlerle açıkladı:

"Saf kükürtten oluşmuş taşlarla dolu bir alan bulmak, çölde bir vaha bulmak gibidir. Normalde orada olmaması gerekiyor, bu yüzden bunu açıklamak zorundayız. Garip ve beklenmedik şeyler keşfetmek, gezegen keşfini bu kadar heyecan verici kılıyor."

Sülfatlar, genellikle bileşik halindeki kükürtün sudaki diğer minerallerle karışması sonucu oluşan tuzlar olarak biliniyor. Su buharlaştığında, mineraller karışıyor ve kuruyarak sülfatları geride bırakıyor.

Uzmanlar, bu sülfat minerallerinin ise Mars'ın su geçmişi ve zaman içinde nasıl ayrıştığı gibi konularda fikir verebileceğini düşünüyor.

Öte yandan saf kükürt yalnızca çok dar bir dizi koşul altında oluşur ve Curiosity'nin keşif yaptığı Mars bölgesinde oluştuğu bilinmiyordu.