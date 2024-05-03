Bilim insanları bile şaşkın! Mars'ta yaşama dair yeni iz bulundu

03 May 2024 10:23 - Güncelleme : 03 May 2024 10:24

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) görevinin bir parçası olarak, Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri'ndeki eski bir göl yatağında incelediği kayalarda önemli bulgular elde etti.

Araştırmalar, kayalarda bol miktarda manganez oksit bulunduğunu gösterdi. Bu, Dünya'daki göllerde de bulunan ve oksijen varlığında oluşan yüksek oksitleyici koşulların bir sonucu olan bir mineraldir.

Bilim insanlarına göre, Mars'ta bu kadar büyük miktarda manganez oksit bulunması, geçmişte Gale Krateri'nde suyun var olduğu dönemlerde benzer koşulların devam ettiğini düşündürüyor.

MARS'TA YAŞAM OLDUĞUNA DAİR KANITIMIZ VAR MI?

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Patrick Gasda, "Dünya'da, fotosentetik yaşam ve manganez oksidasyon reaksiyonlarını katalize etmeye yardımcı olan mikroplar tarafından üretilen atmosferimizdeki yüksek oksijen nedeniyle bu tür birikintiler her zaman meydana gelir" dedi.

Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulunmadığını ve gezegenin eski atmosferinde oksijen üretme mekanizmasının belirsiz olduğunu belirten Gasda, "Bu yüzden manganez oksidin burada nasıl oluştuğu ve yoğunlaştığı gerçekten şaşırtıcıdır" diyerek şunları kaydetti:

"Bu bulgular Mars atmosferinde veya yüzey suyunda meydana gelen daha büyük süreçlere işaret ediyor ve Mars'taki oksidasyonu anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor."

MANGANEZ OKSİT, MARS'A NASIL ULAŞTI?

Manganez oksit, Dünya'da yaygın ve bol miktarda bulunur. Ayrıca biyolojik süreçlere karmaşık bir şekilde dahil olur. İnsandaki birçok biyolojik süreç için gerekli bir mineral olsa da Dünya üzerindeki yaşamın neredeyse tamamı, şu veya bu nedenle manganeze ihtiyaç duyar.

Şu anda Mars'ta çok fazla oksijen bulunmuyor ve yaşayan bakterilere dair de hiçbir kanıt yok. Bu nedenle manganezin nasıl olup da Dünya benzeri bir ortamla karşılaştırılabilir miktarlarda kıyı şeridindeki tortul kayaçlarda oluştuğu tam olarak belli değil.